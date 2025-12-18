Menú de Fin de Año en el Torito: Esto es lo que cenarán el 31 de diciembre en caso de ser remitidos

Cena de fin de año en el Torito

Recibir el año nuevo en “El Torito” es una de las experiencias que miles de capitalinos buscan evitar. El operativo de fin de año es el más estricto, con retenes aleatorios en toda la CDMX.

Si planeas brindar para despedir el 2025, es vital conocer las consecuencias de mezclar el alcohol con el volante en esta fecha crítica.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Menú de navidad del Torito: ¿Qué cenarán los detenidos este 24 de diciembre?

Cena de Fin de Año en el Torito 2025

Para la última cena del año, el sistema penitenciario de la CDMX prepara un menú más robusto para los infractores. Si “caes” este 31 de diciembre, esto es lo que habrá en tu charola:

Entrada: Sopa de codito a la crema.

Sopa de codito a la crema. Plato fuerte: Pozole de cerdo, acompañado de su lechuga, rábanos y tostadas.

Pozole de cerdo, acompañado de su lechuga, rábanos y tostadas. Bebida: Agua de sabor.

¿En cuánto saldrán las multas en caso de ser remitidos al Torito 2025?

Además del tiempo perdido (hasta 36 horas), recuperar tu vehículo el 1 de enero puede ser una pesadilla logística. Para sacarlo del corralón deberás:

Pagar el arrastre: $919 MXN (autos ligeros).

$919 MXN (autos ligeros). Estar al corriente: No puedes liberar el coche si tienes multas de tránsito pendientes o fotocívicas sin cumplir.

No puedes liberar el coche si tienes o fotocívicas sin cumplir. Identificación: Presentar la documentación original que acredite la propiedad, tras haber cumplido tu tiempo de arresto. En promedio, un descuido en Año Nuevo puede terminar costando más de $3,000 MXN entre grúa, días de corralón y multas acumuladas.