¿Se acabaron los bloqueos carreteros en México?, así lo explicó la Secretaría de Gobernación

En las últimas semanas, los bloqueos carreteros en México se convirtieron en un problema recurrente que afectó a miles de automovilistas, transportistas y comunidades enteras. Sin embargo, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que estas acciones han disminuido de manera significativa y explicó qué está ocurriendo realmente en las carreteras del país.

Durante una conferencia reciente, autoridades de la Segob señalaron que no existe una instrucción para permitir bloqueos y que el gobierno federal mantiene como prioridad el libre tránsito, un derecho constitucional. De acuerdo con la dependencia, los cierres registrados en distintos estados fueron atendidos mediante mesas de diálogo, acuerdos con grupos inconformes y la intervención coordinada con gobiernos estatales y municipales.

La Segob explicó que muchos de los bloqueos surgieron por conflictos sociales, demandas laborales o inconformidades locales, principalmente en zonas rurales o puntos estratégicos de comunicación. En la mayoría de los casos, detalló la autoridad, se optó por el diálogo antes que el uso de la fuerza, con el objetivo de evitar confrontaciones y proteger a la población.

“Se privilegia la solución pacífica de los conflictos, pero no se permitirá que se vulnere el derecho al libre tránsito de manera indefinida”, indicó la Secretaría de Gobernación. Añadió que, cuando no se alcanzan acuerdos, las autoridades cuentan con protocolos para liberar las vías de comunicación, siempre respetando los derechos humanos.

La dependencia también subrayó que no hay tolerancia permanente a los bloqueos carreteros, y que cada caso se analiza de forma individual. En los últimos días, afirmó, se logró la liberación de carreteras federales y estatales que permanecían cerradas, reduciendo afectaciones al transporte de mercancías, servicios de emergencia y turismo.

Especialistas en movilidad advierten que, aunque la disminución de bloqueos es un avance, el reto está en atacar las causas de fondo que los provocan. Sin atención a problemas sociales, laborales y comunitarios, señalan, existe el riesgo de que estas protestas reaparezcan.

Por ahora, la Segob insiste en que los bloqueos carreteros no son una práctica permitida, y que el gobierno federal seguirá apostando por el diálogo, pero también por garantizar la circulación segura en las carreteras de México.