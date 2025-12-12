Conduce Sin Alcohol: Inicia operativo decembrino con mil 130 puntos de revisión

A partir de este viernes 12 de diciembre y hasta el 11 de enero del 2026, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el programa Conduce Sin Alcohol para la presente temporada decembrina.

El dispositivo estará funcionando todos los días las 24 horas con mil 130 puntos de revisión en las 16 alcaldías, especialmente en zonas de alta incidencia de siniestros viales, indicó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.

☝️ Damos inicio al programa #ConduceSinAlcohol. 🚫🍺



✅ A partir de hoy y hasta 11 de enero de 2026 se realizarán jornadas continuas las 24 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Mantendremos presencia con 1 mil 130 puntos de revisión en lugares estratégicos como… pic.twitter.com/vuC9mn6WzX — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 12, 2025

¿Cómo operará el alcoholímetro durante la temporada decembrina?

En el operativo van a participar 500 elementos de la policía diariamente, además de personal médico, jueces cívicos, equipos de tránsito y las cámaras de videovigilancia del llamado C5.

Informó que durante la presenta administración se han realizado 7 mil 753 jornadas del alcoholímetro, instalando casi 5 mil puntos de revisión y aplicando más de 64 mil pruebas de alcoholimetría, lo que ha permitido evitar 15 mil posibles siniestros viales.

✨#SalvarVidas es prioridad de nuestra Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM, la #SEMOVI se suma al esfuerzo de la @SSC_CDMX en la implementación del Programa #ConduceSinAlcohol🚫:

📌1,030 puntos de revisión

🗓️24/7

👮🏼‍♀️ Apoyo del equipo #RadarSEMOVI



Con el objetivo de crear conciencia… pic.twitter.com/WpHVJiQbA3 — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) December 12, 2025

¿Cuántos años cumple el programa y qué resultados ha tenido?

Este año el alcoholímetro cumple 22 años, recordó. Y en estas dos décadas se han realizado más de 2 millones de pruebas, y se han remitido al llamado “torito” 278 mil personas que no estaban en condiciones de manejar un automóvil, evitando con ello muchas tragedias.

“Los resultados hablan por si solos: este programa salva vidas”. — Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada hizo un llamado a todos los capitalinos a que disfruten las fiestas de fin de año y que si consumen alcohol no manejen.

“Celebre, abracen a sus familias y disfruten las fiestas pero no conduzcan cuando hay ingerido alcohol. Hay alternativas seguras. Cuidamos la vida”. — Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

El programa #ConduceSinAlcohol refleja el espíritu de una ciudad que protege a su gente y en su aniversario 22 llega más fuerte para acompañar estas celebraciones con seguridad. Fortalece una cultura de la prevención para salvaguardar la vida e integridad de todas y todos.… pic.twitter.com/0kzodFSmDz — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 12, 2025

