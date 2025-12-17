Warner Bros. toma su decisión, acepta a Netflix, deja a Paramount con el dinero en lasmanos

“No eres tú, soy yo”. Con esa lógica, Warner Bros. Discovery se prepara para recomendar a sus principales accionistas que rechacen la oferta hostil presentada por Paramount, valuada en aproximadamente 108 mil millones de dólares, y respalden en su lugar el acuerdo previamente planeado con Netflix. La información fue reportada por diversos medios el martes 16 de diciembre, en un contexto de fuerte tensión dentro de la industria del entretenimiento y los medios de comunicación.

El origen de la disputa y la oferta de Netflix

La controvertida propuesta de Paramount surgió pocos días después de que Warner Bros. Discovery anunciara un acuerdo con Netflix valorado en más de 70 mil millones de dólares, o cerca de 82.700 millones en valor empresarial incluyendo deuda. Este acuerdo permitiría a Netflix adquirir los estudios de cine y televisión de WBD, su amplio catálogo de películas y series, así como el servicio de streaming HBO Max. Los activos lineales, como CNN y TNT Sports, quedarían fuera de la operación y serían escindidos en una compañía independiente, según explicó la dirección de Warner.

El acuerdo con Netflix todavía requiere la aprobación de los reguladores, un proceso que ha despertado un notable interés político y mediático.

La irrupción política y el papel de Donald Trump

El presidente Donald Trump ha expresado públicamente su escepticismo ante la posibilidad de que Netflix concentre una cuota de mercado tan elevada y ha mostrado simpatía hacia Larry y David Ellison, padre e hijo, líderes de la nueva dirección de Paramount. Trump también ha puesto el foco en el futuro de CNN, calificando a sus directivos de “incompetentes” y afirmando que la cadena “debe ser vendida”, con independencia de quién termine adquiriendo su empresa matriz.

La oferta hostil de Paramount y sus apoyos financieros

La propuesta de Paramount, presentada la semana pasada, generó polémica adicional por el respaldo financiero inicial de Affinity Partners, el fondo vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense. Sin embargo, según reportó Axios, dicha firma se retiró finalmente de la oferta, complicando de forma significativa la estrategia de Paramount. La fecha límite para esta opa está fijada para el 8 de enero, de acuerdo con The Wall Street Journal, y la compañía deberá decidir si mejora su propuesta una vez que el consejo de WBD rechace formalmente la oferta inicial.

El conflicto escaló cuando el consejo de administración de Warner Bros. Discovery se pronunció oficialmente, rechazando de manera rotunda la opa de Paramount y pidiendo a los accionistas que respalden el acuerdo ya existente con Netflix. En su comunicado, el consejo calificó la oferta rival como “insuficiente” e “inadecuada” y expresó serias dudas sobre la garantía de financiación prometida por la familia Ellison, que incluía un compromiso de capital de 40.700 millones de dólares. Según Warner, dicho respaldo no solo es insuficiente, sino que plantea interrogantes sobre su solvencia real.

Las críticas a la financiación de la familia Ellison

Paramount, matriz de CBS y Nickelodeon, ofreció 30 dólares por acción para adquirir la totalidad de Warner Bros., apelando directamente a los accionistas después de que el consejo de WBD acordara vender sus estudios y su negocio de streaming a Netflix. En una carta enviada al regulador estadounidense y dirigida a los accionistas, el consejo de Warner acusó a Paramount de haber “engañado constantemente” al afirmar que su oferta estaba totalmente garantizada por la familia Ellison.

Según Warner, el respaldo real procede de un fideicomiso revocable vinculado a Larry Ellison, cuyos activos pueden retirarse en cualquier momento. El consejo advirtió que los documentos presentados por Paramount contienen “lagunas, vacíos legales y limitaciones” que exponen a la empresa y a sus accionistas a riesgos significativos.

Comparación directa entre Netflix y Paramount

El consejo de Warner considera que la oferta de Netflix es claramente superior. La propuesta del gigante del streaming, de 27,75 dólares por acción en efectivo y acciones, es vinculante, no depende de nuevas aportaciones de capital y cuenta con sólidos compromisos de deuda. Netflix es una empresa cotizada con una capitalización bursátil superior a los 400,000 millones de dólares y deuda con grado de inversión. Paramount, en cambio, tiene una capitalización aproximada de 15,000 millones y una calificación crediticia apenas un escalón por encima del grado especulativo.

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, afirmó que el acuerdo beneficia a los accionistas de Warner. Tras el anuncio, las acciones de WBD se mantuvieron cerca de la oferta de Netflix, mientras que Netflix subió en bolsa y Paramount registró caídas.

La respuesta de Paramount y la defensa de su oferta

En respuesta, David Ellison, director ejecutivo de Paramount, reiteró el compromiso de su compañía de mantener la oferta original, defendiendo que proporciona mayor valor y seguridad a los accionistas y un camino más claro hacia la aprobación regulatoria. Sin embargo, Warner subrayó que no existe un compromiso financiero incondicional de la familia Ellison y que un fideicomiso revocable no sustituye una garantía sólida de un accionista mayoritario.

La última propuesta de Paramount incluía 11,800 millones de dólares de la familia Ellison, 24,000 millones de dólares procedentes de fondos soberanos de Oriente Medio y financiación adicional de RedBird Capital Partners. La retirada de Affinity Partners añadió nuevas dudas sobre la estabilidad del esquema financiero. Analistas han señalado también inquietudes sobre la influencia de capital extranjero y el escrutinio regulatorio que podría derivarse de ello.

Calendario, riesgos regulatorios y empleo

Warner Bros. aún no ha fijado una fecha para la votación de los accionistas, que se espera para la primavera o principios del verano. El consejo también alertó de que la oferta de Paramount impondría restricciones operativas severas durante el largo período entre la firma y el cierre, limitando acuerdos de licencia y afectando a la gestión cotidiana. Además, consideró “ambiciosos” los planes de Paramount para lograr 9,000 millones de dólares en sinergias, advirtiendo que podrían traducirse en nuevas pérdidas de empleo que “debilitarían a Hollywood”.

Un desenlace aún abierto

La pugna enfrenta a dos gigantes por activos que incluyen el histórico estudio Warner Bros. y una de las bibliotecas audiovisuales más valiosas del mundo, con títulos que van de Casablanca y Ciudadano Kane a Harry Potter, Friends y todo el universo DC. Netflix busca reforzar su dominio en el streaming global, mientras que Paramount aspira a fusionar dos estudios clásicos de Hollywood para competir con Netflix, Disney y Amazon.

Aunque el consejo de Warner Bros. Discovery ha dejado clara su preferencia por Netflix, la decisión final recaerá en los accionistas y el proceso sigue abierto. La resolución de esta batalla no solo definirá el futuro de Warner Bros. Discovery, sino que podría redefinir el equilibrio de poder en la industria global del entretenimiento, en un momento en el que cada movimiento estratégico es observado con lupa por inversores, reguladores y competidores.

