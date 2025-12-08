Esta es la oferta hostil de Paramount Skydance por Warner Bros Discovery después del acuerdo alcanzado por Netflix

Una oferta hostil de 103 mil millones de dólares fue presentada este lunes por Paramount Skydance para adquirir Warner Bros Discovery, compañía que además de su estudio cinematográfico controla cadenas como CNN y el servicio de streaming HBO Max, cuya jugada ocurre apenas unos días después de que Netflix cerrara un acuerdo para quedarse con el estudio y el servicio de streaming de Warner, sin contemplar sus cadenas de televisión.

La propuesta de Skydance va para los accionistas de WBD e incluye una oferta íntegramente en efectivo por 30 dólares por acción, la misma cifra que WBD rechazó tres días antes, la cual está respaldada por financiamiento de capital de la familia Ellison y la firma RedBird Capital, además de 54 mil millones de dólares en compromisos de deuda por parte de Bank of America, Citi y Apollo Global Management, de acuerdo con NBC.

A esto se le suma el componente político que ha tensado aún más el escenario porque Ellison cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras que Netflix ha sido señalada de manera reiterada por grupos afines al movimiento MAGA que apoyan al mandatario.

De hecho, según el CEO de Paramount, aunque sin decirlo de forma abierta, las autoridades de competencia que dependen de la Casa Blanca podrían poner más piedras en el camino a la propuesta de Netflix que a la de Skydance.

El accionista de WBD merece la oportunidad de considerar nuestra excelente oferta en efectivo por sus acciones y por toda la compañía. Nuestra oferta pública ofrece un valor superior y un proceso de cierre más seguro y rápido. — David Ellison, CEO de Paramount.

La oferta de Netflix, por su parte, también ha disparado un debate más amplio sobre competencia y posibles prácticas antimonopolio, pues implicaría combinar dos de las plataformas de streaming más importantes del mercado.

