Tenemos primer tráiler de Supergirl, con Milly Alcock como la prima de Superman

La rebelde Kara Zor-El y el mal portado perro Krypto regresan a la pantalla grande como la segunda entrega cinematográfica del nuevo Universo Cinematográfico de DC , sucediendo al éxito de Superman (2025) a cargo de James Gunn. La película, programada para ser estrenada el 26 de junio de 2026, aún bajo el sello de Warner Bros. ,forma parte del Capítulo Uno: Dioses y Monstruos del DCU. Milly Alcock, reconocida por su papel como la joven Rhaenyra Targaryen en La Casa del Dragón, interpreta a la protagonista, Kara Zor-El, esta vez en su primera aventura en solitaria.

Una heroína en crisis de encontrar su lugar

Originalmente titulada “Supergirl: Woman of Tomorrow”, la película se basa en el cómic del mismo nombre escrita por Tom King y dibujada por el artista brasileño Bilquis Evely. El primer tráiler muestra a Kara Zor-El, apunto de cumplir 23 años, en el espacio, con la ayuda de Krypto, luego de los hechos de Superman. La narrativa explora un origen más oscuro de la heroína: Kara quien sí recuerda la lenta destrucción de Krypton, a diferencia de su primo, y prefiere pasar sus días de fiesta en fiesta, con excesos y alcohol.

Este estilo de vida es posible gracias a que viaja por el cosmos buscando planetas con soles rojos, donde sus poderes kryptonianos (que dependen del sol amarillo) se anulan, permitiéndole sentir los efectos del alcohol. Su personalidad es irreverente e impulsiva, y drásticamente diferente su primo: mientras Superman es la portada del Diaro “El Planeta” por salvar al planeta, mientras Supergirl solo ve la verdad de la humanidad en su reducido club de dos kryptonianos.

La trama se desencadena cuando Kara se encuentra con Ruthye Marye Knoll, una joven extraterrestre que busca justicia por la muerte de su padre. Las dos se unen en una aventura para vengar el asesinato a manos de Krem de las Colinas Amarillas, quien tiene múltiples apodos en los cómics, incluyendo “asesino de hombres, mujeres y perros”. A lo largo de la misión, Supergirl se ve atrapada por Krem, lo que culmina en una batalla épica, obligándola a dejar el caos y la actitud cínica para ponerse el icónico traje con la famosa ‘S’ y luchar como una heroína.

La sinopsis oficial indica que Kara Zor-El une fuerzas a regañadientes con una compañera improbable en un viaje interestelar épico de venganza y justicia. El vínculo con Krypto, el Superperro, es central en esta misión.

El elenco y la aparición estelar de Lobo

El elenco principal incluye a Milly Alcock como Supergirl, Eve Ridley como Ruthye y Matthias Schoenaerts en el papel del temible Krem de las Colinas Amarillas. La película cuenta con la dirección de Craig Gillespie y el guión de Oren Uziel y Ana Nogueira. Además, Jason Momoa harásu debut ahora en el papel de Lobo, un mercenario alienígena y cazarrecompensas del planeta Zarnia que fue contratado por Ruthye para rastrear al asesino de su padre.

Momoa, quien interpretó a Aquaman en el anterior universo DC, ahora asume este rol de antihéroe intergaláctico, cuya apariencia en el tráiler es muy parecido al de los cómics, con la cara pintada de blanco y negro, cumpliendo el deseo que siempre mostró por encarnar al mercenario.

La sombra de “Guardianes de la Galaxia”

A pesar del entusiasmo por la nueva entrega, la huella creativa de James Gunn ha generado críticas por la percibida falta de variedad. Gunn, como codirector ejecutivo de DC Studios y productor de esta cinta, tiene la última palabra creativa en todo el DCU, y su sello está presente indirectamente. Las semejanzas entre la nueva Supergirl y el Star-Lord de Chris Pratt, protagonista de las películas “Guardianes de la Galaxia” dirigidas por Gunn, son difíciles de ignorar.

El último anticipo lanzado por Gunn mostró varias escenas rápidas de Milly Alcock con un look particular: lentes de sol, audífonos, y una gabardina de piel, elementos que recuerdan al look del personaje de Marvel, y todo esto acompañado por “Call Me” de Blondie. Aunque “Guardianes de la Galaxia” fue un éxito por ser única en su momento, el temor es que si el tono, el caos, y la estética se repiten casi de forma idéntica en “Supergirl”, la fórmula pueda resultar repetitiva para el público.

El futuro del DCU ante la posible Venta de Warner

En medio de la posible venta de Warner Bros. Discovery a Netflix, James Gunn y Peter Safran han abordado el futuro del DCU. Su contrato, inicialmente fijado para terminar alrededor de 2026, ha sido extendido hasta la primavera de 2027, lo que Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, califica como una “gran rentabilidad económica” y el contenido con la “paleta más grande que tenemos”.