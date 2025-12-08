Retira tu aguinaldo sin miedo: en la app Mi Policía un agente te puede acompañar al banco en CDMX

Comprar un auto, venderlo o retirar una cantidad importante de dinero del banco, en especial en esta época navideña donde muchos trabajadores van a recibir su aguinaldo, puede convertirse en un riesgo, especialmente en una ciudad tan grande y dinámica como la Ciudad de México. Por eso la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) activó la app “mi Policía”, una herramienta digital que busca reducir asaltos y proteger a los ciudadanos en momentos vulnerables al acudir a cualquier sucursal bancaria.

Lo mejor es que este servicio es gratuito, está disponible todos los días y se gestiona desde la aplicación “Mi Policía”, una herramienta que ya forma parte de los esfuerzos de la SSC para acercar la seguridad de forma inmediata y personalizada.

¿Vas a #Comprar o #Vender un #Auto en efectivo; o a retirar una fuerte suma de dinero del #Banco? 🚗💵🏦 La #SSC te acompaña. 👮🏻‍♀️👮🏻🚓 En la app #MiPolicía puedes solicitar el apoyo de personal policial para brindarte más #Seguridad. Descárgala y contáctanos. 📱Estamos para… pic.twitter.com/SqPJWHq0zg — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 6, 2025

¿Cómo funciona el acompañamiento policial?

La dinámica es sencilla. Si una persona va a:

Comprar o vender un automóvil en efectivo

Trasladar dinero

Retirar una cantidad significativa, como el aguinaldo, en una sucursal bancaria

Puede solicitar en la app que policías de la SSC acudan al lugar para acompañarla durante el proceso. No se trata de un servicio de escoltas, sino de una medida preventiva que reduce la posibilidad de robos, fraudes o agresiones en el camino.

Desde la app “Mi Policía”, el usuario selecciona su ubicación, describe la situación —por ejemplo: “acompañamiento para retirar dinero”— y un oficial cercano al punto recibe la notificación para acudir al sitio.

¿Qué otros servicios ofrece la app “Mi Policía”?

La aplicación, disponible para iOS y Android, permite:

Solicitar acompañamiento policial,

Localizar al jefe de cuadrante,

Levantar reportes,

Enviar alertas de emergencia,

Recibir atención rápida en situaciones de riesgo.

La SSC en la Ciudad de México ha impulsado su uso para que más ciudadanos conozcan que, ante operaciones con dinero en efectivo, no tienen que estar solos.