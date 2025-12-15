Aprueba Congreso de CDMX presupuesto económico 2026 por 313 mil millones de pesos

Sin los partidos de oposición presentes en la sesión del Congreso de la Ciudad de México, Morena y sus aliados aprobaron en fast track el presupuesto CDMX 2026, que asciende a 313 mil 385 millones de pesos.

Habrá un aumento de 3.9 por ciento de “actualización inflacionaria”, a los impuestos y servicios que presta el gobierno capitalino.

¿Qué cambios fiscales incluye el presupuesto aprobado?

Además, los diputados aprobaron adiciones al Código Fiscal local para que cuando gobierno capitalino “ presuma que ciertas empresas tienen determinados ingresos y no los declaran” se pida la ayuda del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

A esto le llaman “determinación presuntiva de ingresos” y tiene el propósito, aseguró el presidente de la Comisión de Hacienda, Pablo Trejo, de que las personas físicas o morales no evadan impuestos.

“Con esto lo que pretendemos es combatir la elusión y la evasión fiscal, se establece un modelo de fiscalización preventivo transparente y eficaz”, reiteró.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: ¡Jalones de cabello y golpes!... Enfrentamiento entre diputadas de Morena y PAN, paraliza sesión del Congreso de CDMX

El paquete condona 100 por ciento de las multas y recargos en el pago del predial a los contribuyentes que quieran regularizarse y extiende el subsidio a la tenencia de los automóviles particulares de hasta 638 mil pesos.

El gasto que ejercerá la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ascenderá a 313 mil 385 millones de pesos.

De esta cantidad, 23 mil 501 millones de pesos se irán a los subsidios y los programas sociales.

¿Cómo se distribuirán los recursos en movilidad y obras?

A la movilidad y el transporte se le asignan 43 mil 749 millones de pesos. De éstos 25 mil se irán al Sistema de Transporte Colectivo Metro, que argumentaron los diputados de Morena, es el “mayor monto en su historia”. Cinco mil de ellos, se irán a la modernización de la Línea 3.

Cuatro mil 500 millones de pesos se destinarán a la construcción de las líneas de cables 5, que correrá de Magdalena Contreras a Álvaro Obregón, y de la línea 6 que correrá de Milpa Alta a Tláhuac.

También hay recursos para la construcción de una línea de trolebús que correrá desde Chapultepec a Ciudad Universitaria.

A las obras que se realizarán en la capital del país, se destinan 18 mil 600 millones de pesos. Esto incluye recursos para la construcción de las llamadas UTOPIAS, que tendrán una asignación de dos mil 500 millones de pesos.

Al Sistema Público de Cuidados se le van a destinar 400 millones de pesos y 2 mil 500 millones de pesos para la repavimentación y el bacheo.

De acuerdo con el documento, el Gobierno de la Ciudad va a destinar 7 mil 500 millones de pesos a proyectos con rumbo al Mundial, entre estos destacan los del área de movilidad, como la compra de 17 nuevos trenes ligeros que correrán de la estación de Taxqueña a Xochimilco.

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México tendrán un incremento de 7.5 por ciento, con respecto al ejercido este año. Esto quiere decir que “todas las alcaldías recibirán una parte proporcional e igualitaria”.

El presidente de la comisión de Hacienda, dijo que el paquete económico “no solo es números ni un instrumento técnico, es también un instrumento político y social, redistribución de la riqueza, fortalece el gasto público en el sentido social, reduce la carga tributaria sobre los que menos tienen, refuerza la capacidad del gobierno para invertir en movilidad salud educación y vivienda y en obras. En otras palabras transformar la política fiscal en políticas de bienestar”.

Síguenos en Google News y encuentra más información