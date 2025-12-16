Con sueldo de senador, Noroña presume ser beneficiario de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores de 6 mil pesos

Noroña compartió en redes sociales que ya cuenta con su tarjeta del Banco del Bienestar.

Gerardo Fernández Noroña apareció este lunes en redes sociales presumiendo que ahora forma parte del programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores del Gobierno de México, por lo que ya es beneficiario del apoyo económico de 6 mil 200 pesos bimestrales.

“Feliz, feliciano, ya me llegó mi tarjeta del Bienestar”, escribió el morenista, acompañado de una imagen en la que se le ve sosteniendo su tarjeta del Banco del Bienestar, medio por el cual se realiza la dispersión del recurso.

De hecho, desde hace algunos meses, el legislador ya había adelantado en marzo de este año durante una de sus transmisiones en redes sociales que recibiría su pensión.

Desde este año gana 131 mil 700 pesos mensuales libres.



Como presidente del @senadomexicano tiene apoyos económicos para asesores, comidas y actividades intrínsecas a su función que superan el millón de pesos mensuales.



Y tomará la pensión del Bienestar de 6 mil pesos.



— Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) March 26, 2025

Usuarios en redes sociales han señalado que este apoyo social debería destinarse únicamente a personas que lo necesitan. Sin embargo, las reglas de operación del programa no impiden que el legislador, quien percibe un sueldo mensual de aproximadamente 126 mil 800 pesos, según el periodista Juan Carlos Cortés, de Proceso, pueda registrarse, ya que se trata de una pensión universal que se entrega a cualquier adulto mayor, independientemente de su condición económica.

Sin embargo, el objetivo primordial del programa de pensiones para el bienestar de personas adultas mayores es, según sus propias reglas, “mejorar la situación que viven las y los adultos mayores” en el país.

Y si bien la pensión está pensada para reducir la brecha de desigualdad que afecta a la mayoría de los adultos mayores en México, el hecho de que sea universal permite que personas con altos ingresos, como Noroña, se incorporen al padrón.

