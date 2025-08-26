Alejandro Moreno acusa a Fernández Noroña de ser un delincuente con fuero, e hipócrita

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se sumó a las críticas contra el aún Presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, por tener una casa en Tepoztlán cuyo valor se estima en 12 millones de pesos y que de acuerdo con el morenista “esta pagando a crédito”.

Críticas de Alejandro Moreno a Fernández Noroña

El dirigente priista, quien tiene en su contra una solicitud de desafuero en la Cámara de Diputados, se lanzó con todo contra Fernández Noroña. En redes sociales redactó:

En vez de andar ladrando contra el @PRI_Nacional, que @fernandeznorona explique sus nexos con el narcodictador Nicolás Maduro y con Manuel Bartlett, el símbolo de la podredumbre, señalado de estar involucrado en el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena Salazar.… — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 26, 2025

Agregó que el senador de Morena es un farsante que presume ser austero cuando en realidad no lo es.

Acusaciones sobre lujo e hipocresía

“Presume ser austero, pero vive en una mansión de 12 millones. Noroña apesta a lo que realmente es: un farsante, un delincuente con fuero, un vividor profesional. Su doctrina es la hipocresía, su dios es el narco, y su vida entera desprende el hedor de la corrupción que tanto dice combatir”. — Alejandro Moreno Cárdenas

Además, Alejandro Moreno le llamó bufón, hipócrita, patético y sinvergüenza.

“Ese sujeto miserable es el rostro perfecto de Morena: un bufón, un payaso y un gritón barato que se vende como “revolucionario” mientras se arrastra por hueso y privilegios. El pueblo de México ya lo sabe: Noroña es patético, un hipócrita sin vergüenza al servicio de los cómplices del crimen organizado, que destila podredumbre y exhibe de cuerpo entero lo que realmente es Morena”.

Una casa que estoy pagando a crédito, pequeño detalle que se les olvida. Y además se les olvida decir que los invité a conocer la casa, que por cierto he compartido en videos. https://t.co/ykSxajtkDi — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 26, 2025

El líder nacional del tricolor aseguró que Fernández Noroña “apesta”.

“Fernández Noroña no sólo apesta físicamente, también políticamente. Con todas estas referencias, el vil, sucio y morenarco Noroña es un digno representante de Morena ante el mundo. Es una vergüenza para México a nivel mundial, lo más patético de la política mexicana”. — Alejandro Moreno Cárdenas

Así concluyó el líder priista su mensaje contra el presidente del Senado de la República.

