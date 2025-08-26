Alejandro Moreno acusa a Fernández Noroña de ser un delincuente con fuero, e hipócrita
El líder del PRI, Alejandro Moreno, criticó a Fernández Noroña por su casa en Tepoztlán y posibles nexos con corrupción, destacando que el morenista paga la propiedad a crédito.
El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se sumó a las críticas contra el aún Presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, por tener una casa en Tepoztlán cuyo valor se estima en 12 millones de pesos y que de acuerdo con el morenista “esta pagando a crédito”.
Críticas de Alejandro Moreno a Fernández Noroña
El dirigente priista, quien tiene en su contra una solicitud de desafuero en la Cámara de Diputados, se lanzó con todo contra Fernández Noroña. En redes sociales redactó:
Agregó que el senador de Morena es un farsante que presume ser austero cuando en realidad no lo es.
Acusaciones sobre lujo e hipocresía
“Presume ser austero, pero vive en una mansión de 12 millones. Noroña apesta a lo que realmente es: un farsante, un delincuente con fuero, un vividor profesional. Su doctrina es la hipocresía, su dios es el narco, y su vida entera desprende el hedor de la corrupción que tanto dice combatir”.— Alejandro Moreno Cárdenas
Además, Alejandro Moreno le llamó bufón, hipócrita, patético y sinvergüenza.
“Ese sujeto miserable es el rostro perfecto de Morena: un bufón, un payaso y un gritón barato que se vende como “revolucionario” mientras se arrastra por hueso y privilegios. El pueblo de México ya lo sabe: Noroña es patético, un hipócrita sin vergüenza al servicio de los cómplices del crimen organizado, que destila podredumbre y exhibe de cuerpo entero lo que realmente es Morena”.
El líder nacional del tricolor aseguró que Fernández Noroña “apesta”.
“Fernández Noroña no sólo apesta físicamente, también políticamente. Con todas estas referencias, el vil, sucio y morenarco Noroña es un digno representante de Morena ante el mundo. Es una vergüenza para México a nivel mundial, lo más patético de la política mexicana”.— Alejandro Moreno Cárdenas
Así concluyó el líder priista su mensaje contra el presidente del Senado de la República.
