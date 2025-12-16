;

  • 16 DIC 2025, Actualizado 18:57

Cae primer responsable del asesinato del dueño de Micky’s Hair y estilista de Ángela Aguilar, Miguel Ángel De la Mora

El estilista, de 28 años, fue atacado a balazos por dos sujetos cuando salía de su establecimiento en Polanco

A poco más de dos meses del homicidio de Miguel Ángel De la Mora Larios, conocido por ser el dueño del salón Micky’s Hair, en Polanco, y por trabajar con celebridades como Ángela Aguilar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó la detención de José Eduardo “N”, de 29 años, un sujeto presuntamente vinculado con el crimen.

El hombre fue detenido por elementos de la policía capitalina en un domicilio ubicado sobre la avenida Plan de San Luis, en la colonia Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con las autoridades, el detenido habría realizado labores de vigilancia en las inmediaciones del domicilio de la víctima, en Polanco, previo al asesinato de Miguel Ángel.

Además, se indicó que conducía un vehículo particular que fue utilizado como muro para facilitar la huida de los autores materiales, según se detalló en un comunicado emitido este martes.

El estilista, de 28 años, fue atacado a balazos por dos sujetos cuando salía de su establecimiento, ubicado en avenida Masaryk y calle Moliere, el pasado 29 de septiembre, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Era conocido por colaborar con figuras del espectáculo como Ángela Aguilar y Kenia Os. Originario de Guadalajara, versiones extraoficiales señalan que el estilista ya había denunciado amenazas por parte de un hombre que presuntamente lo extorsionaba.

Miguel Ángel De la Mora Larios, dueño del salón Micky’s Hair

