Alerta CONCAMIN por bloqueos carreteros en temporada decembrina

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) externó su preocupación ante los anuncios de posibles bloqueos carreteros en distintas regiones del país, los cuales, podrían afectar la movilidad y el funcionamiento de actividades productivas esenciales durante la temporada decembrina.

El organismo, que preside Alejandro Malagón Barragán, señaló que si bien reconoce el derecho legítimo de los distintos sectores a manifestarse y expresar sus demandas como parte de la vida democrática del país, los bloqueos carreteros no constituyen una solución, ya que generan impactos negativos que trascienden a quienes los realizan y afectan a terceros ajenos al conflicto.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Coparmex exige respuestas inmediatas ante bloqueos de transportistas que frenan la producción

¿Cómo afectan los bloqueos carreteros a la economía?

La CONCAMIN advirtió que el cierre de vías de comunicación provoca severas afectaciones al transporte de mercancías, interrumpe cadenas de suministro, incrementa costos logísticos y pone en riesgo el abasto oportuno de bienes esenciales.

Además, subrayó que miles de personas resultan perjudicadas al ver imposibilitado su traslado a centros de trabajo, servicios de salud, escuelas o destinos personales, lo que repercute directamente en el empleo, la competitividad y la estabilidad de la actividad económica.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: AMDA advierte alto riesgo para plantas armadoras por bloqueos de transportistas y agricultores

¿Qué propone la CONCAMIN para evitar afectaciones?

Ante este escenario, los industriales de México hicieron un llamado a privilegiar el diálogo abierto, institucional y permanente como la vía más efectiva para atender las preocupaciones de los sectores productivos y sociales.

“Consideramos que el diálogo es el camino para construir acuerdos que permitan avanzar sin generar perjuicios colaterales”, señaló el organismo, al tiempo que reiteró su exhorto a las autoridades y a las partes involucradas para fortalecer los canales de comunicación y negociación.

Finalmente, la CONCAMIN insistió en la necesidad de encontrar soluciones responsables que atiendan las demandas planteadas sin afectar la movilidad, la productividad ni los derechos de terceros, especialmente en una temporada clave para la actividad económica del país.

Síguenos en Google News y encuentra más información