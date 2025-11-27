AMDA advierte alto riesgo para plantas armadoras por bloqueos de transportistas y agricultores

El presidente ejecutivo de la AMDA, Guillermo Rosales, advirtió en entrevista para Así las Cosas con Gabriela Warkentin, que los bloqueos realizados por transportistas y agricultores representan un alto riesgo para las armadoras, y que incluso podrían derivar en el cierre temporal de plantas en México y afectar la cadena productiva de toda Norteamérica. Señaló que el riesgo para las plantas armadoras aumenta cada día que no se resuelve el conflicto.

El sector automotriz @inaoficialmx @Anpact @AMDAMX y AMIA expresan profunda preocupación por los bloqueos de vías de comunicación y aduanas. pic.twitter.com/4iBCHdKxgr — AMIA (@AmiaMexico) November 26, 2025

Guillermo Rosales recordó que México es el principal proveedor de autopartes para Estados Unidos y Canadá, por lo que los retrasos en la circulación no solo complican la entrega de vehículos, sino que “trastrocan la integración automotriz en toda la región”, pues la industria requiere sincronización precisa entre sus plantas.

“La #IndustriaAutomotriz que se encuentra instalada en Norteamérica está muy vertebrada en México (…) Somos el principal proveedor de autopartes, por ello los grupos interesados [#Megabloqueo] deben encontrar el espacio de diálogo y solución sin afectar al resto del país”,… pic.twitter.com/DkJ3PUHrFy — Así Las Cosas (@asilascosasw) November 27, 2025

Bloqueos afectan producción, costos y logística

El representante de AMDA explicó que, tras los bloqueos masivos, el organismo emitió un comunicado urgente para solicitar la intervención de las autoridades y así evitar mayores afectaciones a los fabricantes. Afirmó que, aunque existe capacidad para recuperar producción, las plantas podrían llegar a detener operaciones, lo que generaría costos significativos.

“Hay capacidad para recuperar la producción, pero no deja de haber afectación en términos de los costos de planta que en un momento puedan llegar a parar; el riesgo es alto”, señaló Rosales al hacer un llamado directo al Gobierno para liberar las vialidades y restablecer el flujo comercial.

Demanda legítima de seguridad, pero urge solución

El líder empresarial reconoció que “las demandas de seguridad de los transportistas y el desequilibrio en el campo son válidas”, pero insistió en que deben resolverse sin impactar al resto del país. También explicó que, pese a la coordinación con la Guardia Nacional y el uso de tecnologías de ubicación, persisten riesgos en zonas como el Triángulo Michoacán–Jalisco–Guanajuato y el Arco Norte, donde continúan los robos al transporte.

Rosales reiteró el llamado a las autoridades: es indispensable resolver los bloqueos para evitar que el riesgo para las plantas armadoras se materialice en paros productivos que golpearían a México y a toda la región.

