Estados Unidos exige a México el pago de agua / W Radio ( Especial )

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, exige que el gobierno de México cumpla con el Tratado de agua de 1944 y entregue el agua a su país, para que cubra el déficit de más de mil 66 millones de metros cúbicos de agua de la cuenca del río Bravo, correspondiente al ciclo 2020-2025.

TE PUEDE INTERESAR: Monreal anuncia cambios a la Ley General de Aguas, propuesta por Sheinbaum

Washington exige compromisos inmediatos

Altos funcionarios del Departamento de Agricultura y de la Comisión Internacional de Límites y Aguas de Estados Unidos se reunieron con sus homólogos mexicanos para discutir las medidas inmediatas y concretas que México tomaría para reducir el déficit en el suministro de agua y garantizar el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944.

.@POTUS has been clear that Mexico must meet its obligations under the 1944 Water Treaty. Today senior Administration officials from the @StateDept, @USDA, and @usibwc met with Mexican counterparts to discuss scenarios to ensure Mexico fulfills

its obligations and addresses… — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) November 26, 2025

El Departamento de Estado informó:

“Los funcionarios examinaron los recursos hídricos disponibles y Estados Unidos presionó para que se entregaran los máximos suministros posibles a los usuarios de Texas”. — Declaro

Destacaron que bajo la administración del presidente Donald Trump, México ha suministrado más agua el año pasado que en los cuatro años anteriores juntos.

México argumenta sequía histórica y presiones agrícolas

Por su parte el gobierno mexicano argumento que la falta de cumplimiento en el suministro de agua se debe a una sequía histórica en el norte del país, que ha afectado los niveles de las presas que alimentan las cuencas compartidas.

Al mismo tiempo, los agricultores mexicanos, afectados por la falta de agua, se han opuesto a las entregas porque afectaría sus cosechas.

¿Qué establece el Tratado de 1944?

México está obligado a entregar 431.72 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos cada año, distribuidos en ciclos de cinco años. Este compromiso debe cumplirse con el agua del río Bravo –que divide parte de la frontera común– y sus afluentes, a través de las presas La Amistad y Falcón.