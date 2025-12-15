Diputada de Morena relata la violencia en el Congreso de la CDMX: “Querían frenar el Paquete Fiscal”

El Congreso de la Ciudad de México se convirtió en un campo de batalla la tarde de este 15 de diciembre. Lo que debía ser una sesión para discutir el futuro del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), terminó en un espectáculo de agresiones físicas, gritos y la toma de la tribuna entre legisladoras de Morena y el PAN.

¿Qué provocó la confrontación en el Congreso de la Ciudad de México?

En entrevista para ‘Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar’, la diputada de Morena, Marta Ávila, narró los hechos que llevaron a la suspensión momentánea de la sesión y acusó a la bancada panista de intentar reventar la aprobación del Paquete Fiscal bajo el pretexto de defender la transparencia.

“El asunto de la reforma del INFO fue un tema que más bien era el pretexto, lo que estaba en riesgo era el paquete fiscal, que era importante porque estamos hoy en el día 15 donde tenemos que aprobar este paquete fiscal y tenemos hasta las 12 de la noche para poderlo llevar a cabo”. — Marta Ávila

Marta Ávila indicó que la oposición acusó a Morena de querer instaurar un control unipersonal y romper acuerdos previos, sin embargo, la morenista defendió la postura de su partido, asegurando que el objetivo era “adelgazar los costos” y alinearse con la política de austeridad federal, sin desaparecer el organismo, pero reduciendo su estructura burocrática.

¿Cómo avanzó la sesión tras los hechos de violencia?

La tensión escaló rápidamente a la violencia física, Marta Ávila detalló que hubo empujones, jalones de pelo y el arrebato de micrófonos, situaciones que obligaron a la Mesa Directiva a declarar un receso.

“Yo quiero dejar un mensaje en la ciudadanía que la verdad lamentamos lo que ocurrió, y tenemos que seguir trabajando para que este hecho, que hoy presenta un antecedente, no se siga generando”. — Marta Ávila

A pesar del encontronazo y de que la bancada del PAN abandonó el recinto, la sesión continuó con los legisladores restantes.

La morenista confirmó que el Paquete Económico para la Ciudad de México fue aprobado antes de la medianoche, bajo el argumento de que no podían dejar a la ciudadanía sin recursos para servicios esenciales como agua y transporte.

🏛️📑💰 #ÚltimaHora | El #CongresoCDMX aprobó en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos 2026.



Se trata de un presupuesto sin nuevos impuestos ni endeudamiento, que prioriza la inversión pública, los programas sociales y los servicios esenciales para el bienestar… pic.twitter.com/kUSvZOjLrl — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) December 16, 2025

Con la aprobación del dictamen de egresos, el Congreso cerró su segundo periodo ordinario y entró en receso hasta el próximo mes de febrero.

