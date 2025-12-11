¿Habrá reforma electoral en enero? Monreal no descarta abrir periodo extraordinario en San Lázaro

La reforma electoral tendría impacto en la representación legislativa, en las OPPLEs, en el financiamiento de los partidos y otros temas importantes.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, no descartó un periodo extraordinario el próximo mes de enero para empezar a discutir la reforma electoral que propondrá la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso federal.

¿Cuándo podría enviarse la iniciativa de reforma electoral?

En conferencia de prensa, el también líder de la mayoría legislativa en San Lázaro, dijo que la comisión presidencial está por concluir sus trabajos de consulta y análisis sobre este tema, por lo que se podría presentar ya la propuesta en los próximos días o en la primera semana de enero, por lo que bien podría convocarse a un pedido extra para su discusión.

“Hoy estaba viendo eso con algunos miembros de la comisión presidencial para la reforma electoral, si concluyeron sus trabajos y si había posibilidades de que nos enviaran ya la iniciativa, dado que diciembre es un buen momento para revisar y con calma analizar. No se descarta ningún periodo extraordinario, si llegara la semana próxima la iniciativa de reforma electoral, no se descarta que en enero, a mediados de enero, estaremos iniciando un periodo extraordinario”. — Ricardo Monreal

Cabe recordar que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral ha realizado Audiencias Públicas por el país Ampliar

Ricardo Monreal dijo que esperará a que la presidenta envíe a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su propuesta, la cual seguramente tendría algún impacto en la representación legislativa, en las OPPLEs, en el financiamiento de los partidos y otros temas importantes.

Incluso, en el tema de la revocación de mandato y consulta popular.

¿Qué alcances podría tener la reforma electoral?

“Si la revocación de mandato puede ser por separado incluso, dentro de la reforma electoral en uno de sus apartados. Estamos a la espera, por eso es que aquí vamos a estar todos los días trabajando”. — Ricardo Monreal

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva, la panista Kenia López Rabadán, también dijo que es necesario esperar el contenido de la reforma electoral para hacer un pronunciamiento responsable y serio, aunque cualquier modificación al sistema político electoral debe tener como fin fortalecer la democracia y que no sea un retroceso para México.

