Fátima Bosch, Miss Universo 2025, es recibida por cientos de tabasqueños en Villahermosa

Cientos de tabasqueños salieron a las calles de Villahermosa para darle la bienvenida a Fátima Bosch, Miss Universo 2025, quien regresó a su tierra natal, para agradecer el apoyo recibido tras coronarse como reina de belleza en el Certamen Miss Universo.

A pesar de la lluvia registrada en la capital del estado, el entusiasmo de la gente no disminuyó y las vialidades se llenaron de seguidores.

¿Cómo fue el desfile de bienvenida a la Miss Universo 2025?

El desfile estaba programado para iniciar a las 4 de la tarde; sin embargo, una lluvia retrasó el arranque del recorrido.

Esto no impidió que familias completas acudieran con disfraces, coronas y pancartas para celebrar a la nueva Miss Universo.

La caravana avanzó por avenidas principales hasta llegar a la Fuente de los Niños Traviesos, donde Fátima Bosch saludó a sus paisanos antes de continuar con su agenda.

Autoridades locales implementaron un operativo vial y de seguridad para garantizar el desarrollo ordenado del evento y la seguridad de la reina de belleza y de los asistentes.

¿Cuál fue el destino final del recorrido en Villahermosa?

Tras concluir el desfile, Fátima Bosch fue trasladada al estadio Centenario 27 de Febrero, recinto que abrió sus puertas desde las 2 de la tarde para recibir a los asistentes que esperaban participar en el evento de celebración.

