Fátima Bosch lanza colecta de juguetes para niños con cáncer y VIH; así puedes unirte a la donación de la Miss Universo 2025

En medio de una gira de medios en Estados Unidos y al anunciar que falta poco para que regrese a México, Fátima Bosch, Miss Universo 2025, dio a conocer que realizará su colecta anual de juguetes para el Hospital del Niño en Tabasco, para los pequeños del área de oncología.

Llevo diez años haciendo esta colecta. Para mí es súper importante porque son mis niños del hospital y en estas fechas, que son de puro amor y estar con la familia, a ellos les toca estar luchando por su vida en quimios. — Fátima Bosch, Miss Universo 2025.

Aunque dijo tener una agenda muy apretada por sus responsabilidades como reina de belleza, dijo que no quiere abandonar esta labor que ha realizado desde los 14 años.

¿Dónde donar juguetes para la colecta de Fátima Bosch?

Los juguetes serán recibidos en las sucursales de Planeta Papel en Tabasco, en las siguientes sucursales:

Avenida Méndez

Plaza Crystal

Plaza Las Américas

Country

Plaza Altabrisa

Fátima Bosch lanza colecta de juguetes para niños con cáncer y VIH. Ampliar

¿Qué juguetes se pueden donar?

Se puede donar cualquier juguete, excepto peluches y juguetes con pilas. Sin embargo, Fátima también aclaró que no se acepta dinero en efectivo ni transferencias bancarias, únicamente juguetes para niños de entre 1 y 15 años.

¿Cuál es la fecha límite para donar ?

De acuerdo con la Miss Universo 2025, la colecta estará abierta hasta el jueves 11 de diciembre en todas las sucursales de Planeta Papel.

Ojalá muchas personas se animen a donar juguetes este año. Sería un sueño llenar todo el hospital de juguetes, que ni un solo niño se quede sin uno. Esa es la meta: poder abarcar a todos los niños del hospital. — Fátima Bosch, Miss Universo 2025.

