Así reveló Fátima Bosch cómo entró a competir en Miss Universo 2025, “Empecé a trabajar, seguía emprender”

Fatima Bosch, Miss Universo, compartió en redes sociales cómo fue que llegó a competir en el certamen de belleza más mediático del mundo. Con un video de casi 20 minutos, publicado el pasado 10 de agosto, la joven tabasqueña de 25 años detalló los motivos que la llevaron a aceptar la invitación al concurso.

Nunca me imaginé estar viviendo esto. Me gradué hace un año, empecé a trabajar, en mis planes seguía emprender, pero nunca me imaginé que iba a estar en el certamen de belleza más importante del mundo. — Fatima Bosch, Miss Universo 2025.

La ahora reina de belleza recordó que hace seis años fue contactada para representar a Tabasco en el certamen nacional. En ese momento, dijo, recién había llegado a la Ciudad de México para iniciar su carrera universitaria, por lo que agradeció la propuesta, pero la rechazó porque su prioridad era concentrarse en sus estudios.

¿Cómo entró Fátima Bosch a competir en Miss Universo 2025?

A mediados de enero, según explica, volvió a recibir la invitación, esta vez por personas cercanas a Aranza Molina, quien compitió como Miss México en 2024 y, aunque, en un inicio, rechazó la oferta, describió una serie de “señales” que la hicieron reconsiderar su decisión.

Fue entonces cuando acudió a las oficinas de Miss Universo acompañada de su madre y luego de resolver sus dudas, sintió que “tenía que estar ahí”.

De acuerdo con Fátima, el certamen lo veía como “un puente” para impulsar su interés por el altruismo y pese a que su madre le extendió su apoyó desde el inicio, le preocupaba la reacción de su padre, quien estaba de viaje cuando tomó la decisión. Sin embargo, cuando llegó el momento de contarle, él le dijo:

Yo lo que veo es que Dios te ha estado poniendo esto en tu vida de una manera constante y yo creo que es por algo, así que tienes todo mi apoyo. Ve por ello. — Padre de Fatima Bosch, Miss Universo 2025.

Aclaró que, aunque no contaba con experiencia previa en concursos de esta índole, todo el proceso fue completamente nuevo para ella. Incluso reveló que Aranza Molina le dio algunas lecciones para familiarizarse con las dinámicas del certamen.

¿Qué pasó tras el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo?

La coronación de la mexicana ha disparado señalamientos sobre un presunto conflicto de interés y un supuesto fraude relacionado con un contrato que su padre, exdirectivo de Pemex, habría otorgado a una empresa vinculada al presidente de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú.

Tanto Pemex como Rocha Cantú han rechazado estas acusaciones.

