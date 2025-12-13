‘El Limones’ continuará en prisión preventiva

La FGR lo acusa de probable participación en delitos graves como acopio y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército

Edgar ‘N’, alias “El Limones”, permanecerá en prisión preventiva oficiosa por orden de un juez federal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.

“El Limones”, es señalado como presunto jefe de plaza y principal operador financiero del grupo delictivo Los Cabrera en la región de Durango y Coahuila, una facción vinculada al Cártel de Sinaloa.

La decisión judicial se tomó en las últimas horas de este sábado, durante la reanudación de la audiencia inicial, donde la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), logró la calificación de legal de la detención.

Fuerzas federales detuvieron en Durango y Coahuila a cinco presuntos integrantes de la célula criminal que lideraba Edgar Rodríguez Ortiz, alias "El Limones". Ampliar

¿Dónde permanecerá recluido tras la decisión judicial?

“El Limones” fue ingresado al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 1, El Altiplano, donde permanecerá recluido.

La FGR lo acusa de probable participación en delitos graves como acopio y portación de armas de fuego de uso exclusivo, posesión de cartuchos y cargadores, y delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico.

Pedro Haces, diputado morenista omitió en su video la historia fotográfica que tiene con Edgar "N" "El Limones". Ampliar

¿De qué actividades delictivas es señalado el grupo Los Cabrera?

Autoridades federales identifican a “El Limones” y Los Cabrera como responsables de amenazas y extorsiones contra comerciantes, ganaderos y transportistas en Durango y Coahuila, utilizando presuntamente su posición como exsecretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Durango.

