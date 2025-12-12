Dormir con el cabello mojado: ¿es verdad que te da gripe? Esto dicen médicos y estudios recientes

Los médicos recomiendan secar el pelo al menos en un 70% antes de acostarse. Imagen generada con Canva

Dormir con el cabello mojado es un hábito común, especialmente en personas con rutinas apretadas. Sin embargo, por generaciones se ha repetido una advertencia: “si te duermes con el pelo mojado, te vas a enfermar de gripe”.

Pero ¿qué tanto hay de cierto en esta frase? De acuerdo con médicos y estudios recientes, esta idea es un mito… aunque con matices importantes.

Los especialistas aclaran que la gripe es causada por un virus, principalmente el virus de la influenza. Para enfermarte, necesitas entrar en contacto con una persona contagiada o superficies contaminadas. La humedad del cabello no puede generar un virus, por lo que dormir así no provoca gripe por sí mismo.

Sin embargo, los médicos sí advierten ciertos efectos indirectos. Dormir con el cabello mojado puede bajar ligeramente la temperatura corporal, lo que hace que tu sistema inmunológico trabaje un poco más para mantenerse en equilibrio. Esto no produce gripe, pero sí podría dejarte más vulnerable si ya tuviste contacto con un virus. Es decir: no causa la enfermedad, pero puede facilitar que un contagio ocurra si ya estabas expuesto.

Otro punto importante es la salud capilar. Estudios dermatológicos señalan que dormir con el pelo húmedo aumenta el riesgo de irritaciones, hongos y caspa, debido a que la almohada retiene humedad y se convierte en un ambiente ideal para microorganismos.

Además, la fricción entre la fibra capilar mojada y la tela de la almohada puede debilitar el cabello, generar quiebre y causar sensación de cuero cabelludo sensible al despertar.

Los médicos recomiendan secar el pelo al menos en un 70% antes de acostarse, evitar dormir con el cabello empapado y usar una funda de satén para reducir fricción.

En resumen: dormir con el cabello mojado no causa gripe, pero sí puede afectar tu salud capilar y aumentar tu susceptibilidad si ya estuviste expuesto al virus. Los expertos sugieren tomar precauciones sencillas para evitar molestias.