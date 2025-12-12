Confirman primer caso de influenza A H3N2 subclado K en México

La dependencia indicó que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias validó el primer caso de influenza A H3N2 subclado K en una persona y el paciente respondió al tratamiento ambulatorio con medicación antiviral por lo que ya se encuentra ya recuperado.

La Secretaría de Salud confirma que el Instituto Enfermedades Respiratorias (INER) detectó el primer caso de influenza Virus A H3N2 subclado K en México.

Se detectó el primer caso de influenza Virus A H3N2 subclado K en México. Ampliar

Te podría interesar: ¿Qué tan peligrosa es la variante “Frankenstein” del COVID? Estos son los síntomas del XFG

¿Cuál es el estado de salud del contagiado?

A través de un comunicado, la dependencia señala que este paciente respondió al tratamiento ambulatorio con medicación antiviral y se encuentra ya recuperado.

“El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, SINAVE, mantiene un monitoreo y análisis permanente que permite la detección oportuna de cualquier eventual caso, como parte de las acciones preventivas en materia de salud pública”. —

Enfatiza que esa variante presenta características similares a las de la influenza estacional que circula cada año.

“Su manejo clínico es el mismo y la principal medida de prevención es la vacunación. Por ello, no representa un motivo de alarma para la población”, indicó.

Puedes leer también:La vacuna rusa contra el cáncer: Estos son los pacientes que recibirán primero la “cura” en 2025 y cómo funciona

¿Qué medidas de prevención recomiendan las autoridades?

La Secretaría de Salud exhortó a la población a acudir a los Centros de Salud, unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, particularmente contra influenza, COVID-19 y neumococo, de acuerdo con el esquema que les corresponda.

Estas vacunas son efectivas para reducir riesgos, prevenir complicaciones e internamientos y proteger la salud, especialmente de niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades.

Campaña de Vacunación Nacional / Luis Alvarez Ampliar

¿Qué hacer en caso de dar positivo a influenza?

“En caso de que una persona dé positivo a influenza, se recomienda atenderse de forma temprana y, cuando sea necesario, recibir tratamiento antiviral estándar; asimismo, usar cubrebocas y mantener medidas de aislamiento”, apuntó.

Síguenos en Google News y encuentra más información