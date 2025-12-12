Sheinbaum invita al papa León XIV a realizar una visita oficial a México

Este 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, conversó por llamada telefónica con el representante del Estado Vaticano y lo invitó a conocer el país.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó a través de sus redes sociales que este viernes 12 de diciembre invitó al papa León XIV a realizar una visita papa México, en un día significativo para el país.

En la publicación se observa a la mandataria acompañada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y por Roberto Velasco, encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En esta fecha tan especial para el pueblo de México, conversé por llamada telefónica con su santidad el papa León XIV para invitarlo a visitar nuestro país.



Envía bendiciones y saludos a todos en este día de la Virgen de Guadalupe. Coincidimos en que, más allá de la religión… pic.twitter.com/ChKMLGaLUE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 12, 2025

¿Qué conversaron Sheinbaum y el papa León XIV?

La presidenta agregó que, en esta fecha tan especial para el pueblo de México, día de la Virgen de Guadalupe, conversó por llamada telefónica con el representante del Estado Vaticano y lo invitó a conocer el país.

Precisó que el papa León XIV envía bendiciones y saludos a todos en este día.

“En esta fecha tan especial para el pueblo de México, conversé por llamada telefónica con su santidad el papa León XIV para invitarlo a visitar nuestro país. Envía bendiciones y saludos a todos en este día de la Virgen de Guadalupe. Coincidimos en que, más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos”, apuntó Sheinbaum Pardo.

¿Qué dijo la Secretaría de Gobernación sobre la llamada?

Por su parte, en la red social X, Rosa Icela Rodríguez destacó que la comunicación llega como un recordatorio profundo de la fe, la alegría y la esperanza.

“El pueblo de México sería muy feliz con la visita del Papa”, aseveró.

