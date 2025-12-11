Brugada celebra designación de la Pasión de Iztapalapa como patrimonio cultural

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, celebró que la representación de la Pasión de Iztapalapa haya sido declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, celebró que la representación de la Pasión de Iztapalapa haya sido declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Al recibir al Comité Organizador en el Palacio del Ayuntamiento, subrayó que esta escenificación no debe considerarse un acto religioso, sino una tradición comunitaria profundamente arraigada en el pueblo iztapalapense.

¿Es una representación religiosa?

Brugada enfatizó que el propio comité ha señalado que no se trata de un acto religioso:“Esto es muy importante, no es la representación de un acto religioso; el propio comité ha rechazado que se pueda caracterizar de esa manera. Es una representación, es una demostración de la organización comunitaria social de sus tradiciones y una afirmación colectiva”.

Sin embargo, tras su discurso, el presidente del Comité Organizador de la Semana Santa en Iztapalapa A.C. (COSSIAC), Alfonso Reyes, lanzó vivas al “Señor de la Cuevita”, imagen venerada en la catedral de Iztapalapa y origen histórico de esta representación desde 1833, cuando se pidió su intervención para el fin de la pandemia de cólera.

¿Qué dijo el Comité Organizador?

Alfonso Reyes destacó que la devoción al “Señor de la Cuevita” continúa viva y que el nombramiento internacional reconoce el legado histórico de los barrios de Iztapalapa.“Es un reconocimiento mundial al legado que nuestros antepasados iniciaron para cumplir un exvoto que año con año es renovado, demostrando no sólo la devoción de los 8 barrios sino también la cohesión social que existe”.

También agradeció la participación comunitaria:“Quiero agradecer a toda la comunidad de los 8 barrios de Iztapalapa que se involucran año con año en elaboración de escenarios para las caídas, adornos, limpieza de las calles o para sumarse a las diferentes comisiones de trabajo…”.

¿Qué apoyo dará el gobierno capitalino?

Ante actores, actrices, dirigentes del COSSIAC e iztapalapenses reunidos en el edificio de gobierno, Brugada se comprometió a asignar “en lo inmediato” un espacio más amplio y adecuado para realizar los ensayos de la representación.

Afirmó que su administración apoyará la permanencia de la tradición para garantizar su continuidad.

En el evento estuvieron presentes la secretaria de Cultura, Claudia Álvarez Icaza, y el jefe de la Unidad Estratégica de Culturas Vivas, Diego Prieto Hernández.

