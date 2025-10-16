Aguinaldo INAPAM 2025: Fecha límite para recibirlo y cuáles son los requisitos del programa de vinculación productiva

Adultos mayores que están en el programa de vinculación productiva del INAPAM podrán recibir su aguinaldo este 2025; conoce la fecha límite.

Si eres adulto mayor y formas parte del programa de vinculación productiva del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, recibirás tu aguinaldo este año, ya que a través de este programa es posible ser beneficiario y recibir esta prestación, pero ¿cuál es la fecha límite para que caiga?

Fecha límite para recibir el aguinaldo INAPAM 2025

Como ya sabrás, el programa de vinculación productiva permite la contratación de adultos mayores para conseguir un empleo formal a través de convenios que empresas firman con el INAPAM, por lo tanto estas actividades son reconocidas por la Ley Federal de Trabajo, por lo que sus normativas también aplican.

Es por ello que el artículo 87 de esta ley dice que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo que debe pagarse antes del 20 de diciembre y que equivalga a 15 días de salario. Por lo que se espera que el pago de esta prestación se otorgue en noviembre, teniendo como límite la fecha anterior, tal como lo establece la ley.

Requisitos para ingresar al programa de vinculación productiva del INAPAM

Para entrar al programa y recibir el aguinaldo, como adulto mayor debes cumplir con:

Tener 60 años cumplidos o más.

Presentar la tarjeta del INAPAM vigente y original.

Contar con una identificación oficial (INE, pasaporte, licencia de conducir o carnet del IMSS o ISSSTE).

Tener a la mano tu CURP.

Entregar un comprobante de domicilio reciente.

Proporcionar dos fotografías tamaño infantil.

