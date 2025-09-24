Aguinaldo INAPAM 2025: ¿Cuántos días de aguinaldo darán a adultos mayores por vinculación productiva?

Los adultos mayores inscritos en el programa de vinculación productiva del INAPAM podrán recibir su aguinaldo en 2025.

¿Eres parte del programa de vinculación productiva del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores? Si la respuesta es sí, hay buenas noticias porque podrás recibir tu aguinaldo.

Y es que este programa permite que los adultos mayores obtengan un empleo formal mediante convenios que empresas firman con el instituto, para promover la contratación de personas de 60 años o más en empleos remunerados.

¿Cuántos días de aguinaldo recibirán los adultos mayores?

El aguinaldo que será depositado a las personas adultas mayores equivale, mínimo, a 15 días de salario, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

Requisitos para recibir el aguinaldo del INAPAM

Entre los requisitos para participar en el programa y recibir el aguinaldo están:

Tener 60 años cumplidos o más.

Presentar tu tarjeta del INAPAM vigente y original.

Contar con una identificación oficial (INE, pasaporte, licencia de conducir o carnet del IMSS o ISSSTE).

Tener a la mano tu CURP.

Entregar un comprobante de domicilio reciente.

Proporcionar dos fotografías tamaño infantil.

Así puedes inscribirte al programa de vinculación productiva del INAPAM

Para recibir tu aguinaldo y otros beneficios, como sueldo base y prestaciones de ley, debes seguir el siguiente procedimiento:

primero llena tu solicitud de inclusión social, luego realiza una entrevista con el promotor del programa, selecciona una oferta de actividad productiva o voluntaria, y finalmente se gestionarán las entrevistas con las empresas participantes.

Dónde encontrar los módulos del programa

Puedes consultar la ubicación de los módulos y más detalles del programa en el siguiente enlace oficial: Vinculación productiva para personas adultas mayores (gob.mx).

