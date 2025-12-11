Taylor Swift, víctima de ciberataque: Analizan vínculos con ideología racista y ‘fake news’

La artista global Taylor Swift ha vuelto a ser blanco de una intensa campaña de desinformación y ataques coordinados en plataformas digitales en esta última recta del año. Este ciberataque tiene como objetivo central vincular a la cantante con la ideología nazi y grupos de extrema derecha, una táctica que ha sido identificada por expertos en ciberseguridad y análisis de redes como un esfuerzo coordinado de desprestigio.

¿Cómo comenzó el ciberataque a Taylor Swift?

El resurgimiento de esta campaña, que ya había tenido brotes en el pasado, se ha caracterizado por el uso de tecnología de deepfake y la rápida viralización de contenido manipulado en foros de extrema derecha y redes sociales como X (antes Twitter) y Telegram.

Los analistas señalan que la campaña utiliza narrativas falsas, editando fotografías y videos de Taylor Swift para insinuar simpatía por símbolos y mensajes de odio. Se ha detectó que gran parte de la propagación inicial de estas narrativas proviene de cuentas bot y trolls con patrones de actividad sospechosos y que promueven mensajes políticos polarizantes, apuntando a una operación dirigida más allá de simples usuarios.

El ataque se intensificó en un periodo de alta sensibilidad política en Estados Unidos, donde la artista ha sido vocal en temas de participación cívica, lo que sugiere un posible trasfondo de sabotaje político en plena temporada de elecciones.

¿Cómo reaccionó el equipo de Taylor Swift?

Los representantes de Taylor Swift han emitido comunicados condenando el uso de la imagen de la artista para promover discursos de odio y han solicitado a las plataformas digitales la eliminación inmediata del contenido manipulado.

Por ende, expertos recomiendan a los usuarios verificar siempre la fuente del contenido y no compartir material que parezca editado o provenga de cuentas no verificadas o anónimas. La situación subraya el creciente problema de la manipulación de la imagen pública de figuras de alto perfil mediante herramientas tecnológicas avanzadas y campañas de desprestigio coordinadas.

