Salvemos la Democracia” supera meta de firmas y busca contrastar reforma electoral de Sheinbaum: Claudio X. González

En entrevista con Carlos Loret de Mola, uno de los fundadores de la alianza opositora Sí Por México y de Unid@s, Claudio X. González dio a conocer que la iniciativa ciudadana en materia electoral “Salvemos la Democracia” ya cuenta con 188 mil 355 firmas, de las 133 mil que necesitaban porque se prevé se discuta la reforma electoral a principios de febrero cuando inicia el periodo ordinario siguiente, y la presentarán al mismo tiempo que la versión de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Llegamos a 188.355 firmas en todos los estados de la República, de demócratas que quieren que en nuestras elecciones prevalezca un árbitro justo, una cancha pareja, que no haya trampas, que la delincuencia saque las manos de las elecciones y que no haya sobre representación y chapulineo, porque todo eso burla la voluntad ciudadana, favorece al gobierno y lo que queremos las y los demócratas de México es que aquí prevalezcan condiciones de comicios parejos y que el voto libre sea lo que mande quien gobierna en este país, en los estados, en los municipios”. — Claudio X. González

Gracias a más de 188,000 firmas de ciudadanas y ciudadanos, tendremos la primera iniciativa en materia electoral.



Fueron los jóvenes quienes más contribuyeron a este éxito ciudadano.



¡Viva la democracia, viva la libertad, viva la República! pic.twitter.com/OyMYkRM6iY — Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) December 9, 2025

Felicidades!



Lo logramos

188, 355 firmas ciudadanas! https://t.co/VVs9PjUWz6 — Sociedad Civil México (@SocCivilMx) December 9, 2025

¿Por qué aseguran que es una iniciativa inédita?

X. González señaló que “Salvemos la Democracia” es la primera iniciativa ciudadana en materia electoral con una gran participación de jóvenes con el objetivo de reactivar la participación ciudadana generando un contraste entre las propuestas que se presentarán para la reforma electoral; además se espera sea debatida y dictaminada junto a la que enviará Sheinbaum.

“Lo que sí queremos es primero formalizar la iniciativa. Vamos camino ahorita a la Cámara de Diputados para entregar nuestra evidencia y que quede ya plasmada nuestra iniciativa ciudadana. Y luego habremos de entregarla a todos los partidos que tienen representación en el Congreso de la Unión durante el mes de enero, para estar listos en el momento que inicie el siguiente periodo ordinario”. — Claudio X. González

#AlAire en #AsíLasCosasConLoret | @ClaudioXGG, uno de los fundadores de la alianza opositora: Sí Por México y de Unid@s.



📌Salvemos la democracia: los resultados de la campaña para lograr una iniciativa ciudadana y democrática en materia electoral.



🎙️Con @CarlosLoret.

🎧… pic.twitter.com/XpANd03Ojk — W Radio México (@WRADIOMexico) December 9, 2025

¿Qué acciones prevén para impulsar la propuesta?

El fundador de la alianza opositora Sí Por México y de Unid@s comentó que recurrirán a todas las instancias nacionales e internacionales y multilaterales que defienden los derechos humanos para defender la democracia y la libertad del voto libre de manera pacífica, con mucha firmeza y voluntad porque representan a casi 200 mil mexicanas y mexicanos.

X. González dijo que deben evitar daños mayores a la democracia porque alertó que están cerca las elecciones del 2027 y 2030 y el gobierno está fallando “lastimando mucho a México”, por eso es importante “quitarle la mayoría calificada al oficialismo en Cámara de Diputados y eventualmente la alternancia”, concluyó.

Este martes en #AsíLasCosasConLoret:



➡️Trump amenazó con imponer un 5% extra de aranceles a México y dijo que no se descartan operaciones militares contra el narco en suelo mexicano.



➡️Además, aseguró que Maduro "tiene los días contados”.



➡️Y el gobierno de México dice que el… pic.twitter.com/kdfmxCrN02 — W Radio México (@WRADIOMexico) December 9, 2025

