Abrir el debate de la reforma electoral en México “es hundir al país”: Rubén Moreira

Las contradicciones de Morena en el paquete de reformas constitucionales y el riesgo de una Reforma Electoral sin diálogo, rumbo al 2027

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, rechazó la posibilidad de participar en la discusión de la reforma electoral en México impulsada por Morena y aseguró que abrir ese debate “es hundir al país”.

En entrevista para Así las Cosas con Gabriela Warkentin, Moreira recordó que en 2027 se celebrarán las elecciones más grandes de la historia, pero hasta ahora, dijo, no hay propuestas serias por parte del gobierno. “Si la van a hacer que la hagan, que hundan al país”, insistió.

Reunión con Segob y temas en la JUCOPO

El diputado priista detalló que sostuvo una reunión con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el marco de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO). El encuentro, dijo, tuvo como tema central la entrega protocolaria del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque también se abordó la Ley Extorsión.

“Nosotros pusimos sobre la mesa la necesidad de un buen diálogo para enfrentar entre todos el flagelo de la extorsión”, señaló Moreira, al subrayar que su bancada no participará en las consultas sobre la reforma electoral.

PRI acusa a Morena de buscar debilitar al INE y desaparecer OPLES

El legislador acusó que Morena pretende usar la reforma electoral en México con fines específicos: eliminar las representaciones plurinominales, disminuir recursos al INE, desfondar a los partidos políticos y desaparecer los OPLES, organismos que garantizan el federalismo electoral.

“Para el país abrir un debate sobre la reforma electoral es perjudicial. No estamos de acuerdo ni siquiera en abrirlo, por la soberbia de Morena, que sin PT y Verde se queda en minoría”, sentenció.

