¿Por qué las presas del norte están vacías? Falta de inversión pone en riesgo el Tratado de Aguas

La gestión del agua en la frontera norte de México atraviesa uno de sus momentos más críticos al acumular un adeudo de mil millones de metros cúbicos que debía entregar a Estados Unidos a través del Río Bravo, una cifra que representa el 50% del compromiso total en el del Tratado de Aguas y que, hasta el momento, no cuenta con una ruta clara para ser saldada.

En entrevista para ‘Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar’, el exdirector de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, advirtió que, si bien el tratado permite pagar adeudos en el siguiente ciclo en casos de sequía extraordinaria, la falta de inversión actual hace inviable cumplir con la deuda pasada y, simultáneamente, con las entregas del nuevo ciclo.

#AsíLasCosasPM



La presidenta Claudia Sheinbaum confirma que continúan las negociaciones con EUA para cumplir con el Tratado de Aguas de 1944#EnVivo Ing. José Luis Luege Tamargo @JL_Luege, presidente de Ciudad Posible, con @EnriqueEnVivo por #WRadio pic.twitter.com/iuTEDZhvH6 — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) December 11, 2025

Te podría interesar: Reforma de Aguas es aprobada por diputados, ¿Qué sigue ahora?

¿Por qué se agravó la crisis en el Río Bravo?

El experto explicó que la crisis del agua se ha agudizado debido a las sequías registradas entre 2023 y 2024, las cuales fueron históricas, y actualmente las principales presas internacionales operan en mínimos históricos, prueba de ello es la presa La Amistad, que se encuentra por debajo del 20% de su capacidad, mientras que la presa Falcón no supera el 10%.

El problema no es solo climatológico, sino de gestión y presupuesto, aseveró Luege Tamargo. Durante el sexenio anterior se detuvieron los programas de tecnificación de riego y mejora de eficiencia, lo que provocó un deterioro en la infraestructura hidroagrícola.

“No hay un plan concreto. El problema es que no hay dinero presupuestado… la inversión en infraestructura hídrica se llevó prácticamente a cero”. — José Luis Luege Tamargo

Andrew Lichtenstein Ampliar

También podrías leer: Confía Sheinbaum en acuerdo con EU por el Tratado de Agua tras presiones de Trump

¿Qué necesita México para cumplir con el Tratado de Aguas?

El reto para los próximos cinco años es que México debe entregar los volúmenes correspondientes al nuevo ciclo, de aproximadamente dos mil 158 millones de metros cúbicos en dicho periodo, más el adeudo acumulado.

De acuerdo con el experto, la única solución viable es una inversión agresiva en la modernización de los distritos de riego en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para recuperar volúmenes de agua mediante la eficiencia.

Sin embargo, advirtió que el Presupuesto 2025 y la nueva Ley de Aguas Nacionales no contemplan los recursos necesarios para enfrentar esta emergencia diplomática y ambiental.

“Si podríamos, que es lo que yo propongo, sentarnos, firmar un acta con un compromiso muy concreto pero que implica un cambio radical en los esquemas de inversión y de financiamiento para el agua en el norte del país”. — José Luis Luege Tamargo

Síguenos en Google News y encuentra más información