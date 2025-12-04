Reforma de Aguas es aprobada por diputados, ¿Qué sigue ahora?

La oposición advirtió que este dictamen afecta los intereses de los productores agrícolas, y que incluso tiene errores y ambigüedades

Luego de una larguísima sesión que duró 24 horas de discusión continua, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 324 votos a favor, 118 en contra y dos abstenciones, las polémicas reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas, para poner orden en el uso y aprovechamiento del agua en todo el país y un mayor control del gobierno federal sobre este líquido.

Te podría interesar: Diputados aprueban en fast track Ley de Aguas, pese a protestas campesinas

¿Qué sigue tras la aprobación en la Cámara de Diputados?

La Reforma de Aguas avanza así en su proceso legislativo.

La minuta se turnó ya al Senado para seguir su proceso legislativo, y se espera que comience su discusión hoy mismo.

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, reveló que aprobarán la Ley de Aguas y que no tiene intenciones de reunirse con campesinos para abordar el tema, hasta que las reformas sean aprobadas por el Legislativo.

Adán Augusto reveló que la reforma será aprobada por el Senado Ampliar

También puedes leer: Agricultores de Guanajuato liberan carreteras tras protestas contra la Ley Nacional de Aguas

¿Qué plantean los legisladores y la oposición?

Los legisladores de la 4T explicaron que la iniciativa de la presidenta Sheinbaum busca acabar de tajo con el botín político y económico que representó el negocio del agua y que ahora deja de ser una mercancía. Y facilitar el acceso al agua a las comunidades rurales, a los pueblos indígenas, a todos los mexicanos porque el agua es de la Nación y es para el pueblo.

Pero la oposición advirtió que este dictamen afecta los intereses de los productores agrícolas, de hecho, el documento de más de 600 páginas tiene errores y ambigüedades. No resuelve el problema del riego agrícola ni el acaparamiento del agua, vuelve burocráticos los trámites para hacer uso del agua y su explotación.

Síguenos en Google News y encuentra más información