Confía Sheinbaum en acuerdo con EU por el Tratado de Agua tras presiones de Trump

Habrá un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos en relación con el Tratado de Agua de 1944, aseguró la presindeta Claudia Sheinbaum ante la amenaza de su homólog estaodunidense, Donald Trump. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Confió la presidenta Claudia Sheinbaum que habrá un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos en relación con el Tratado de Agua de 1944, ello después que su homólogo Donald Trump advirtiera que impondría un arancel del 5% si México no incrementa la entrega de agua del Río Bravo. Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria dio a conocer que este martes habrá un acercamiento con funcionarios de ese país para buscar un acuerdo.

TE PODRÍA INTERESAR: Aprueba el Senado Ley de Agua en fast track entre reclamos y acusaciones

¿Qué busca México en las negociaciones con Estados Unidos?

“Entonces qué decimos ahora, claro que estamos en las condiciones de cumplir con el tratado, pero qué tenemos que tomar en cuenta de aquí al 31 de diciembre cuanta agua se puede aportar de acuerdo a la que existe, y a la que físicamente se puede conducir y de todas maneras tenemos el 26 para seguir entregando agua, qué tenemos que garantizar nosotros, pues que las poblaciones no se queden sin agua y que agricultores, trabajando con ellos, tengan agua para riego, pero que también los agricultores de Texas que están demandando esta agua, también puedan tener agua, por eso es un asunto de entendernos, coordinarnos, porque no es un asunto de mala voluntad de México”.

Explicó que México no pudo cumplir con el tratado debido a la sequía que se vivió en 2022; sin embargo, señaló que se ha ido poniendo al corriente, a pesar de ello enfatizó, existen algunas limitantes para cubrir la obligación de 2 mil 158 millones de metros cúbicos en ciclos de cinco años, es decir, un promedio anual aproximado de 431.7 millones de metros cúbicos.

“¿Que nos limita a entregar más agua? pues uno, las propias necesidades de agua en nuestro país cumpliendo con el tratado y dos, pues el tamaño del ducto que lleva agua al Río Bravo, una parte física que nos limita, entonces yo estoy convencida que como en otras ocasiones vamos a llegar a un acuerdo para beneficio de Estados Unidos y para beneficio de México, a las dos es la reunión y esperamos que podamos avanzar en estos acuerdos”.

TE PODRÍA INTERESAR: ¿Por qué México ha incumplido el Tratado de Aguas con Estados Unidos?

Aseguró que mantiene comunicación con los gobernadores de los estados del norte, a fin de trabajar juntos para cumplir con la obligación del Tratado de Agua con Estados Unidos.

“Es virtual la reunión y es con Secretaría de Relaciones Exteriores, CILA (Comisión Internacional de Límites y Agua entre México y E.U.) que es el área encargada de agua y límites territoriales de Relaciones Exteriores y Conagua y le vamos a pedir también al secretario de Agricultura que pueda estar en la reunión dado que de lado de Estados Unidos, es la Secretaria de Agricultura la que está buscando también el mejor acuerdo posible, hemos hablado con todos los gobernadores, estamos hablando de Tamaulipas, Nuevo León aunque es principalmente Coahuila y Chihuahua, la gobernadora de Chihuahua está en la mejor disposición también para colaborar, es decir estamos unidos en este proceso con las y los gobernadores”.

TE PODRÍA INTERESAR: Sequía de 2023 impidió entregar agua a Estados Unidos, hay que proponer nuevo acuerdo: Luege

¿Habrá reunión entre Sheinbaum y Donald Trump?

Y aunque aclaró que en el acercamiento con Trump el pasado viernes, no habló sobre este asunto, adelantó que habrá un encuentro con él en la Casa Blanca.

“Se planteó la posibilidad que pudiera ir yo a la Casa Blanca pero él ya tenía su agenda muy llena, entonces quedamos en acordar una reunión posterior en la que pueda ir a Washington en otras condiciones… no está establecida la fecha, hay que ponernos de acuerdo, no hay una fecha en particular, pero como saben, tenemos una buena relación y sería cuestión de fijar una nueva fecha. Se llegó a un acuerdo de cómo vamos a seguir trabajando en los temas comerciales y vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora”.

Por su parte, el Subsecretario para América del Norte de México, Roberto Velasco, y encargado del Despacho de la Cancillería señaló que la sequía de 2022 y 2023 fue extraordinaria y dejó escurrimientos muy por debajo de lo normal, lo que generó un faltante de más de mil millones de metros cúbicos de agua que se tiene que cubrir este ciclo.

Señaló que, ante la sequía extraordinaria, el tratado de aguas permite que los volúmenes que no puedan cubrirse en el quinquenio se repongan en el ciclo siguiente, como ocurre actualmente.

ahz.

Síguenos en Google News y encuentra más información