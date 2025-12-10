Ley Seca el Día de la Virgen: Horarios y multas en la GAM y Magdalena Contreras por el 12 de diciembre en CDMX

Imagen que representa la Ley Seca en tiendas de la CDMX con motivo de las celebraciones religiosas del Día de la Virgen de Guadalupe.

Ya es común que la Ley Seca se aplique en algunas partes de la Ciudad de México debido a fiestas o el festejo de algunas tradiciones, y en esta ocasión se debe a la celebración del 12 de diciembre, Día de la Virgen, por la presencia de miles de feligreses. Por ello, las autoridades ordenaron la suspensión en la venta de bebidas alcohólicas con el fin de que las celebraciones se lleven a cabo de forma segura.

¿Dónde hay Ley Seca el 12 de diciembre?

En total son dos alcaldías de la capital a las que se les aplicará la Ley Seca, según lo que se dio a conocer a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Horarios de Ley Seca en Magdalena Contreras

A partir del jueves 11 de diciembre a las 19:00 horas hasta las 23:59 del mismo día, y de nuevo el viernes 12 de diciembre de 19:00 horas a 23:59 horas.

Pero habrá una extensión especial del 11 al 15 de diciembre, también de 19:00 a 23:59 horas.

Horario de Ley Seca en Gustavo A. Madero

En esta alcaldía, la suspensión inicia el 11 de diciembre a las 00:00 horas y se mantiene hasta el 12 de diciembre a las 23:59 horas.

¿En qué tiendas aplica la Ley Seca?

Según lo que han determinado las autoridades, queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos mercantiles y vía pública ubicados en las demarcaciones mencionadas, como:

Vinaterías

Tiendas de abarrotes

Supermercados

Tiendas de autoservicio

Tiendas departamentales

Comercios temporales

¿De cuánto es la multa por vender alcohol durante la Ley Seca?

Las sanciones por incumplir la Ley Seca están establecidas en el Título IX de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México y si las autoridades identifican la venta de alcohol en lugares donde está prohibida, pueden asegurar el producto de inmediato y aplicar una multa conforme a los artículos 64, 65 y 66, que van de 351 a 2,500 veces la Unidad de Cuenta (UC), lo cual es aproximadamente entre $39,698.14 y $282,850 pesos.

¿Multa por beber alcohol durante la Ley Seca en CDMX?

La Ley de Cultura Cívica de la CDMX sanciona el consumo de alcohol en espacios públicos con trabajo comunitario y una multa económica de 21 a 30 UMA, es decir entre $2,375.94 y $3,394.20 pesos

