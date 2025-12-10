Estados Unidos permite ingresar sin visa ni pasaporte; solo necesitas esta Tarjeta

Quienes viajan con la BCC pueden ingresar a Estados Unidos por tierra. Imagen generada con Canva.

Para millones de viajeros mexicanos, entrar a Estados Unidos por vía terrestre puede ser más sencillo de lo que se cree. Aunque la mayoría de las personas necesita una visa estadounidense y un pasaporte vigente, existe una excepción clara: la Tarjeta de Cruce Fronterizo, conocida como BCC, un documento oficial emitido por el gobierno de Estados Unidos que permite ingresar al país sin presentar estos dos requisitos tradicionales.

La BCC es una tarjeta con múltiples medidas de seguridad y funciona como una forma de identificación migratoria. Está disponible únicamente para ciudadanos mexicanos que cumplan con los requisitos del Departamento de Estado y su uso está limitado a zonas fronterizas específicas. Por lo tanto, no es una autorización para viajar a todo el territorio estadounidense.

Quienes viajan con la BCC pueden ingresar a Estados Unidos por tierra, mostrar la tarjeta en los controles fronterizos y pasar sin necesidad de mostrar pasaporte ni visa estampada. Sin embargo, este beneficio aplica únicamente dentro de una franja geográfica autorizada que varía según el estado:

California y Texas: se permite entrar a ciudades cercanas a la frontera.

Arizona y Nuevo México: existen límites de millas dentro de los cuales la tarjeta es válida.

Para viajar más allá de estas zonas, o para ingresar por aire o por mar, la BCC no es suficiente y se requiere visa y pasaporte, como cualquier turista.

La tarjeta incluye datos biométricos y funciona como una visa tipo B1/B2, pero con un uso más restringido. Su principal objetivo es agilizar los cruces diarios de trabajadores, estudiantes y compradores mexicanos que viven cerca de la frontera.

Las autoridades estadounidenses recuerdan que cualquier persona que exceda el área permitida, o que use la BCC indebidamente, puede enfrentar sanciones, entre ellas la cancelación del documento.

En resumen: sí es posible entrar a Estados Unidos sin visa ni pasaporte, pero solo si eres mexicano y cuentas con una Tarjeta de Cruce Fronterizo vigente, respetando sus reglas y límites territoriales.