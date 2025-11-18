Embajada de EU en México cambia de oficina para visas: Esta es la nueva ubicación en CDMX a partir del 24 de noviembre

En las nuevas oficinas de la embajada de EU en México se podrá tramitar la visa, pasaporte, ciudadanía o servicios notariales. / Bojan Bokic

Para todas las personas que necesitan realizar su entrevista para tramitar visa americana, pasaporte, ciudadanía o servicios notariales, la Embajada de Estados Unidos en México anunció una nueva ubicación y detalles sobre los próximos cambios para tramitarla en la Ciudad de México.

A través de redes sociales, informó que sus instalaciones fueron trasladadas y detalló dónde se atenderá a los solicitantes.

¿Dónde está la nueva oficina para entrevistas consulares en CDMX?

De acuerdo con el organismo, a partir del lunes 24 de noviembre las entrevistas consulares se llevarán a cabo en las nuevas instalaciones ubicadas en la esquina de Avenida Casa de la Moneda y Calzada Plegaria, colonia Irrigación, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Embajada de Estados Unidos en México cambia de oficinas. Ampliar

¿El CAS también cambia de dirección?

No, el Centro de Atención a Solicitantes (CAS), la oficina donde se realizan los trámites previos a la cita consular, como toma de huellas y fotografía, permanecerá en su ubicación actual, en Hamburgo 213, colonia Juárez.

TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos advierte sobre la cancelación de visas, se reserva su derecho de admisión