Embajada de EU en México cambia de oficina para visas: Esta es la nueva ubicación en CDMX a partir del 24 de noviembre
Las nuevas oficinas permitirán tramitar visa, pasaporte, ciudadanía o servicios notariales
Para todas las personas que necesitan realizar su entrevista para tramitar visa americana, pasaporte, ciudadanía o servicios notariales, la Embajada de Estados Unidos en México anunció una nueva ubicación y detalles sobre los próximos cambios para tramitarla en la Ciudad de México.
A través de redes sociales, informó que sus instalaciones fueron trasladadas y detalló dónde se atenderá a los solicitantes.
¿Dónde está la nueva oficina para entrevistas consulares en CDMX?
De acuerdo con el organismo, a partir del lunes 24 de noviembre las entrevistas consulares se llevarán a cabo en las nuevas instalaciones ubicadas en la esquina de Avenida Casa de la Moneda y Calzada Plegaria, colonia Irrigación, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
¿El CAS también cambia de dirección?
No, el Centro de Atención a Solicitantes (CAS), la oficina donde se realizan los trámites previos a la cita consular, como toma de huellas y fotografía, permanecerá en su ubicación actual, en Hamburgo 213, colonia Juárez.
