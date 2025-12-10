“Eso no va a pasar”: Sheinbaum a Trump sobre posible ataque a México

Negó la presidenta Claudia Sheinbaum, la posibilidad que su homólogo estadounidense, Donald Trump invada territorio mexicano después que este advirtiera que lanzaría ataques contra México para combatir a los cárteles de la droga. Desde Palacio Nacional la Primera Mandataria fue cuestionada sobre su postura por lo que minimizó la declaración al enfatizar que México es un país soberano, y no aceptaría una intervención extranjera.

¿Qué respondió Sheinbaum ante la advertencia de Trump?“Ya la conocen… no eso no se va a dar porque no es necesario primero; segundo porque somos un país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera y tercero, porque ya tenemos un entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad…-Pero a pesar del entendimiento ¿si él insiste en estas intervenciones?-No necesitamos contestar a cada declaración del presidente Trump, él tiene su pensamiento, muchas cosas no estamos de acuerdo pero siempre buscamos la mejor relación entre México y Estados Unidos y hasta ahora ha sido muy respetuoso”.

Reiteró que su gobierno mantiene la búsqueda tener la mejor relación entre ambos países. Por otra parte, Sheinbaum Pardo reiteró su desacuerdo en las redadas y actuación del gobierno estadounidense contra los migrantes mexicanos y de todas las naciones, detalló que desde que inició el gobierno de Donald Trump han sido enviados a México, 152 mil 592 personas, de las cuales más de 140 mil son mexicanos.

¿Qué datos dio sobre las deportaciones y la situación migratoria?“Del 20 de enero, desde el 20 de enero 152 mil 592 personas, 140 mil 706 mexicanas y mexicanos y 11 mil 886 extranjeros. Ayer fueron retornadas 372 personas, 305 mexicanos y 67 extranjeros. Y desde octubre entramos nosotros, la primera parte del presidente Biden, porque también había muchas deportaciones, incluso había más deportaciones entonces que ahora, 217 mil 109, 200 mil 540 mexicanos y 16 mil 569 extranjeros”.

Dijo que por vías diplomáticas se ha presentado el desacuerdo al gobierno de Estados Unidos por el trato que recibe la comunidad Mexicana ante el endurecimiento de las políticas migratorias, además refirió que para atender a las y los paisanos se puso en marcha el programa “México te abraza” en donde han otorgado más de 814 atenciones.

¿Qué acciones implementa México para apoyar a los paisanos?La presidenta Sheinbaum Pardo dijo que se cuenta con el programa “México Te Abraza” para presentarles opciones productivas, además de que se trabaja para mejorar la calidad de vida en el país y desincentivar la migración.Detalló que más de 814 mil servicios brindados, alimentos 281 mil 985, traslados a comunidad de origen 98 mil 18, afiliaciones al IMSS, además de 74 mil personas que han recibido la Tarjeta Paisano.

La titular del Ejecutivo Federal dijo que ante el retorno de las y los paisanos para pasar sus familias, se tendrá un programa especial de la Guardia Nacional para atender cualquier denuncia.Por último comentó que el Gobierno de México estableció un fondo para pagar las fianzas de las y los paisanos detenidos en Estados Unidos por autoridades migratorias, aunque no detalló a cuánto asciende el fondo y a cuántos mexicanos se les ha pagado la fianza.

