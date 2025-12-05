Fosa común en Panteón de Dolores: concluye primera fase de recuperaciones controladas en CDMX

La fosa común Dolores fue intervenida como parte del “Plan de Recuperaciones Controladas” del Gabinete de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México

La fosa común del Panteón de Dolores fue intervenida como parte del “Plan de Recuperaciones Controladas” del Gabinete de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, que informó que concluyeron los trabajos de la primera fase en el Panteón Civil Dolores.

En total, se exhumaron 23 cuerpos no identificados que serán analizados mediante confronta genética, documental y de archivo, con el objetivo de identificarlos y entregarlos a sus familias.

Los restos serán analizados como parte del “Plan de Recuperaciones Controladas” del Gabinete de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Ampliar

¿Cómo se desarrollaron los trabajos forenses en el Panteón Civil Dolores?

El gabinete detalló que se llevaron a cabo ocho jornadas de intervención entre el 18 y el 27 de noviembre, en las que especialistas en arqueología, antropología física y criminalística realizaron excavaciones forenses.Los cuerpos fueron resguardados y trasladados al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para su análisis.

Según el comunicado, las acciones iniciaron con el retiro de la lápida, la cuadriculación del área y el marcaje de los primeros niveles de la fosa 26. Posteriormente, se excavó de forma controlada en tramos de entre 20 y 40 centímetros hasta alcanzar el nivel nueve, equivalente a 200 centímetros de profundidad. Durante el proceso se localizaron elementos humanos posiblemente provenientes de hospitales, así como fragmentos y microfragmentos óseos.

¿Bajo qué normativas se realizó la exhumación y qué instituciones participaron?

El desentierro se efectuó en apego a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y la Ley General de Salud en materia de disposición de restos humanos.En los trabajos participaron equipos de la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Gobierno, la Comisión de Búsqueda de Personas y el Poder Judicial de la capital, por medio del ISPCF.

También colaboraron la Comisión de Derechos Humanos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Policía Auxiliar de Miguel Hidalgo y personal del propio panteón.

¿Qué papel tuvieron los colectivos y familiares de personas desaparecidas?

El Gabinete de Búsqueda subrayó que colectivos, familiares y personas expertas independientes participaron como observadores. Acompañaron el proceso de cadena de custodia y tuvieron acceso directo a la excavación.

Este plan de recuperaciones controladas en las fosas comunes del Panteón Civil Dolores forma parte de la Estrategia de la Ciudad de México para la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

