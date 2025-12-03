Condones en China subirán de precio con nueva aplicación de IVA ante la baja población y desplome de nacimientos

Una nueva política fiscal en China se implementará a partir de 2026 cuando el país imponga un nuevo impuesto al valor agregado (IVA) superior al 10% a todos los preservativos y anticonceptivos, como parte de los esfuerzos del gobierno de Xi Jinping para detener la acelerada caída de la tasa de natalidad y revertir la crisis demográfica, de acuerdo con Karoline Kan, periodista de Bloomberg.

Esta crisis viene arrastrándose desde 2015, cuando China abandonó su política de permitir un solo hijo y dejó que las familias tuvieran hasta dos. Sin embargo, la estrategia no salió como se esperaba y seis años después, en 2021, el gobierno relajó aún más sus políticas de natalidad para permitir tener hasta tres hijos, en respuesta al rápido envejecimiento de la población y a las fuertes caídas registradas en los nacimientos.

Ahora, con la nueva ley del IVA se elimina la exención vigente desde 1994, lo que encarecerá los anticonceptivos en todo el país y, paralelamente, se declararan libre de impuestos los servicios de cuidado infantil, incluidos guarderías, centros de atención, jardines de niños, residencias para personas mayores, servicios para personas con discapacidad y prestaciones relacionadas con el matrimonio.

TE PUEDE INTERESAR: Influencers en China serán multados si no comprueban con título profesional sus estudios para hablar en redes sociales

En 2021, China relajó sus políticas de natalidad para permitir tener hasta tres hijos. / Victor Fraile Rodriguez Ampliar

Hace apenas una década, China aún buscaba controlar la densidad poblacional.

Y aunque en ciudades como Pekín se han puesto en marcha una serie de medidas “pronatalistas”, que incluyen apoyos de alrededor de 500 dólares para familias con menores de tres años, ampliación de licencias de maternidad y paternidad, y mejoras en la oferta de cuidados para hacer más accesible la decisión de tener hijos, el problema no está en los estímulos, sino en la economía de las familias chinas.

Según una investigación del centro demográfico YuWa, tener un hijo en China sigue siendo extremadamente costoso y mantenerlo hasta su adultez puede representar un gasto de hasta 538 mil yuanes, equivalentes a 76 mil dólares, es decir, alrededor de 1.3 millones de pesos mexicanos, una cantidad que representa más de cinco veces el PIB per cápita del país.

TE PUEDE INTERESAR: China propone crear una organización internacional de inteligencia artificial ante los obstáculos del gobierno de Trump