Sheinbaum aclara: aranceles para autos no son coerción ni medida contra China

Alza a los aranceles no es contra China: Sheimbaum

Durante su conferencia, la mandataria explicó que los aranceles de entre 20% y 50% a las importaciones de autos ligeros no se dirigen contra un país en particular.

“No son medidas de coerción y no son contra China, eso es muy importante. Tenemos muy buena relación con China y queremos seguir teniéndola”, señaló Sheinbaum.

Agregó que la medida se aplicará a todos los países con los que México no tiene tratado de libre comercio, por lo que no implica violación a normas internacionales.

Fortalecer la producción nacional

Sheinbaum subrayó que el objetivo de la reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación es “fortalecer la economía mexicana y la producción nacional”, al tiempo que adelantó que la próxima semana habrá conversaciones no solo con China, sino también con Corea del Sur.

“No son discriminatorias ni coercitivas; se trata de decisiones aplicables a todos los países sin TLC”, puntualizó.

Respuesta de China

La propuesta de México ya fue rechazada por el gobierno asiático. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, advirtió que su país “protegerá decididamente sus derechos e intereses” y expresó que se opone firmemente a cualquier coerción que restrinja sus exportaciones bajo “pretextos injustificados”.

China acusó que este tipo de medidas socavan los derechos e intereses legítimos de su industria automotriz.

ahz.