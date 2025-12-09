Pepsico Alimentos llega al 98% de los hogares mexicanos, revela su director general

Pepsico Alimentos México tiene presencia en el 98% de los hogares del país y consolida operaciones globales, afirmó su director general, Isaías Martínez. / NurPhoto

En el espacio de “Negocios W”, conducido por Jeanette Leyva Reus, el director editorial de Ideas de Negocios TV, Miguel Pallares, presentó una entrevista exclusiva con Isaías Martínez, director general de Pepsico Alimentos México, quien reveló que sus productos llegan al 98% de los hogares mexicanos, un factor clave para el crecimiento de la compañía a nivel internacional.

Isaías Martínez, presidente y director general de PepsiCo México, señaló que la empresa seguirá invirtiendo en México al ser un mercado clave para la compañía.



Una entrevista exclusiva de Miguel Pallares.

¿Por qué México es clave para Pepsico Alimentos?

El directivo subrayó la relevancia estratégica de la operación global de la empresa, y la importancia de lo que se produce en México que es exportado a la India, China, Europa y Sudamérica; destacó que México se ha convertido en un punto neurálgico para la producción y consolidación de varios de sus productos y la exportación incluso de talento.

Martínez afirmó que el país representa una plataforma de crecimiento y una oportunidad para fortalecer la cercanía con los consumidores.

¿Qué visión tiene la empresa sobre su operación en el país?

Durante la entrevista, Isaías Martínez expresó un fuerte lazo con México:

Mi país México es un país maravilloso al que auguro mucho crecimiento y acercarnos cada vez más a lo que desean nuestros consumidores y, a través de la Fundación, regresar mucho de lo que México nos ha dado”. —

¿Qué impacto tiene esta presencia en los hogares mexicanos?

La alta penetración de la marca permite ampliar su alcance, mantener liderazgo en el sector de alimentos y bebidas y seguir impulsando inversiones que potencian su competitividad en mercados internacionales.

Recientemente Pepsico invirtió en unidades no contaminantes de las que suma ya 1500 unidades, asimismo ha promovida las llamadas líneas rosas y ampliaciones en sus complejos industriales, tal como menciona Isaías Martínez, “creyendo profundamente en México”.

