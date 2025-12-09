Mi Beca Para Empezar en CDMX: Así será la entrega de tarjetas para preescolar y primaria en diciembre 2025

Un estudiante beneficiario del nivel primaria feliz al recibir su nueva tarjeta de apoyo social "Mi Beca para Empezar" como parte de las entregas programadas por el gobierno de la CDMX para diciembre de 2025.

Si participaste en el registro del programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, para preescolar y primaria, hay muy buenas noticias porque el Gobierno de la Ciudad de México ya reveló la fecha en la que se realizará la entrega de las tarjetas para los estudiantes beneficiarios.

¿Cuándo y a qué hora se entrega la tarjeta de Mi Beca para Empezar en CDMX?

El Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México confirmó que la entrega se realizará el domingo 14 de diciembre, a partir de las 12:30 horas.

¿Quiénes reciben la nueva tarjeta?

La tarjeta se entregará sólo a quienes:

Se registraron al programa entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre.

Sean estudiantes de preescolar o primaria.

Hayan recibido carta invitación o correo electrónico de confirmación.

¿Dónde se entrega la tarjeta de Mi Beca para Empezar?

La entrega es en Ciudad Deportiva, acceso por Puerta 6, en Viaducto Río de la Piedad 108, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco.

¿Cuándo es el último depósito de Mi Beca para Empezar 2025?

Las autoridades informaron que, al momento de recibir la tarjeta, también se entregarán los apoyos correspondientes a:

Septiembre

Octubre

Noviembre

Uniformes y útiles escolares

Requisitos para recoger la tarjeta

Identificación oficial vigente (INE, cédula profesional, pasaporte, etc.).

Carta invitación recibida por SMS.

Si no llegó la carta, se puede presentar el comprobante de registro desde el expediente en Llave CDMX, junto con:

Copia de identificación oficial con fotografía.

CURP de la o el beneficiario.

Si otra persona recogerá la tarjeta:

Carta poder firmada por ambas personas.

Copias de las identificaciones oficiales de quien autoriza y quien recoge.

¿Cómo activar la tarjeta de útiles y uniformes 2025?

Primero, la tarjeta debe vincularse a la aplicación Obtén Más. Descarga y abre la app Obtén Más. Selecciona la tarjeta gris del programa de Útiles y Uniformes Escolares. Presiona “Vincular tarjeta” e ingresa los 16 dígitos o escanea el código de barras del reverso. Al finalizar, la tarjeta aparecerá con los colores del programa.

