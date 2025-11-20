PAN propone ley para proteger manifestaciones ante abusos policiacos

El próximo martes 25 de noviembre la bancada del PAN en la Cámara de Diputados presentará una iniciativa que denominará “Ley de Protección a la Protesta Pacífica” para garantizar los derechos a la libre manifestación sin que se criminalice a quienes protesten pacíficamente.

TE PUEDE INTERESAR: Baja asistencia marca nueva marcha de Generación Z

El jefe de los diputados federales panistas, José Elías Lixa, explicó que, a petición de su líder nacional Jorge Romero, se elaborará este ordenamiento para proteger a los ciudadanos que hacen uso de su libertad de manifestación.

José Elías Lixa, jefe de los diputados federales panistas Ampliar

Recordó que protestar es un derecho humano y nadie puede estigmatizar o limitar esa garantía, pues quien debe limitar su actuación deben ser los agentes del Estado y no los ciudadanos.

“El grupo parlamentario del PAN presentará el día martes una iniciativa de ley para la protección de la protesta pacífica, vamos por modificar la Constitución en el artículo 9 para que expresamente esté garantizado el derecho de reunión y protesta pacífica. Establecer los límites de actuación del propio gobierno. Que quede claro que el derecho a protestar es un derecho humano de los ciudadanos”. — José Elías Lixa

🔵 En @AccionNacional alzamos la voz.



Lo que ocurrió el 15 de noviembre con las y los jóvenes no se puede normalizar. Ellas y ellos demostraron algo: no van a quedarse callados. Cuando los quieren silenciar, se levantan más fuertes. Cuando los intimidan, responden con… pic.twitter.com/Lu81Iz3VsE — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) November 20, 2025

¿Qué contempla la nueva iniciativa del PAN?

El político yucateco resaltó que esta iniciativa contempla que se investigue de oficio cualquier acto de violencia de los servidores públicos y que se establezcan protocolos de actuación que sancionen los abusos policiacos en las manifestaciones sociales pacíficas.

“Tenemos que poner de manera clara candados contra la persecución mediática y la vigilancia digital y también vamos a establecer que cuando exista una investigación por cualquier tipo de acto violento tenga que investigarse de oficio a las autoridades que intervinieron. Tiene que existir un protocolo que sancione a las autoridades que abusan de la fuerza y del poder en contra de quienes ejercen su libertad. Las manifestaciones pacíficas no pueden presumirse violentas”. — José Elías Lixa

¿Qué límites plantea para el Estado?

El líder de los diputados panistas advirtió que todas las personas que incurran en actos violentos deben ser investigadas y sancionadas, pero el Estado no puede censurar o estigmatizar a quienes pacíficamente se manifiestan.Debe quedar perfectamente claro que en México existe un verdadero sistema de garantías para todos.

Síguenos en Google News y encuentra más información