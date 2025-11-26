Diputados aprueban en Comisiones la reforma a la Ley de Salud que prohíbe vapeadores y dispositivos electrónicos

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados avaló la reforma a la Ley de Salud enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que prohíbe vapeadores y fortalece la regulación sanitaria en México.

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reformar la Ley General de Salud, con el objetivo de prohibir los cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros dispositivos análogos. Esta Reforma Salud incorpora un nuevo capítulo que veta la producción, comercialización, importación, exportación, publicidad y suministro de vapeadores y dispositivos similares.

TE PUEDE INTERESAR: Vapeadores, riesgo alarmante en menores: Neumólogo pediatra

Prohibición integral y sanciones

El presidente de la Comisión, Pedro Zenteno Santaella, explicó que la propuesta plantea una prohibición total de actividades relacionadas con estos dispositivos y establece sanciones para quienes los expendan, distribuyan o faciliten su adquisición, pero no para quienes los porten.

“En el que se prevé, la definición legal de dispositivos prohibidos, la prohibición íntegra de actividades comerciales y promocionales, sanción penal de uno a 8 años de prisión y multa de once mil a 226 mil pesos aproximados. La facultad de la autoridad sanitaria para aplicar medidas de seguridad, no se sanciona la portación o el uso de ellos”.

Zenteno subrayó que la política prohibicionista estará acompañada de una campaña permanente para informar sobre los daños a la salud provocados por cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros dispositivos similares.

TE PUEDE INTERESAR: Advierte Sheinbaum a cigarreras que “se aprobará” la reforma que prohíbe los vapeadores y el fentanilo

Producción nacional, salud digital y control de nuevas drogas

La reforma no solo atiende el problema de los vapeadores. También propone medidas para impulsar la producción nacional de medicamentos, dispositivos médicos y vacunas, así como fortalecer la investigación biomédica.

Además, incorpora el concepto de salud digital, otorgando a la Secretaría de Salud competencias para regular tecnologías de atención médica remota, vigilancia epidemiológica, interoperabilidad de datos y la formalización de la telesalud como modalidad válida de atención.

El diputado Zenteno destacó que la actualización de listas de sustancias psicotrópicas y estupefacientes es otro punto clave, ya que se agregan compuestos de alto riesgo como carfentanilo, otros fentanilos, GBL y nisaceno. También se reclasifican sustancias como tramadol y pseudoefedrina para reforzar el control sanitario y penal frente a nuevas drogas sintéticas.

Asimismo, se fortalece la Conamed, que será integrada formalmente a la Ley General de Salud para mejorar la atención de quejas por mala praxis, fijar tiempos de respuesta y coordinarse con las entidades federativas.

El dictamen será votado este miércoles en el Pleno de la Cámara de Diputados.

ahz.

Síguenos en Google News y encuentra más información