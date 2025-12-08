Coche bomba de Michoacán es terrorismo y la FGR se resiste a tipificarlo, dice Ernesto López Portillo

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de no calificar la explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, como un acto de terrorismo ha sido objeto de debate.

Te podría interesar: Sheinbaum confía en que FGR aclarará si coche bomba en Michoacán fue un acto terrorista o no

México está obligado a tipificar el terrorismo

En ‘Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar’, el director del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, Ernesto López Portillo, señaló que, la decisión de no hacerlo es vista como un retroceso en el camino de las obligaciones que México ha firmado con organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

López Portillo enfatizó que México está obligado incluso por su propio Código Penal Federal a tipificar este tipo de actos como terrorismo, pues cumple con todas las características.

En este contexto, México es parte del Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, por lo que el país debe sancionar a la persona que, de forma ilícita e intencionada, detona o hace explosionar un artefacto explosivo contra un lugar o instalación de uso público, con el propósito de causar la muerte o lesiones corporales graves.

También puedes leer: Coche bomba estalla en Coahuayana, Michoacán y deja al menos 3 muertos y 6 heridos

¿Qué establece la ley mexicana sobre estos actos?

Además, explicó que el Artículo 139 del Código Penal Federal establece el delito de terrorismo, y castiga a quien utiliza medios violentos como explosivos para generar alarma, temor o terror en la población, buscando atentar contra la seguridad nacional, intimidar a la sociedad o presionar a la autoridad.

El experto puntualizó que ambos marcos legales obligan a someter el caso a una norma penal creada para perseguir actos terroristas, y no simplemente por delincuencia organizada.

De acuerdo a López Portillo, la negativa de la FGR a usar la figura de terrorismo se debe a una resistencia donde la política y la economía o el comercio interfieren con las decisiones que deberían ser estrictamente técnicas y jurídicas.

Coche bomba estalló en inmediaciones del cuartel de la policía de Coahuayana, Michoacán Ampliar

La sociedad está en riesgo, advirtió, porque la falta de acción y el no cortar el financiamiento de quienes cometen terrorismo deja a estas organizaciones ‘a su merced’.

Sin embargo, una mayor acción por parte del Gobierno podría provocar una respuesta más agresiva.

La FGR tendría que explicar por qué se cambió la tipificación de un delito que encaja perfectamente en el perfil de terrorismo en México, pues, de lo contrario, se podrían ver más actos terroristas, aseveró López Portillo.

Síguenos en Google News y encuentra más información