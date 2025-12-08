FGR va vs Javier Duarte por desvíos millonarios en Veracruz; Guatemala autoriza nuevos cargos

La FGR tiene cerca de un centenar de carpetas de investigación iniciadas por los malos manejos de recursos federales en el gobierno de Veracruz

A casi diez años de concluida su administración y a unos meses de recuperar su libertad, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, será acusado formalmente ante un juez federal de cargos de corrupción, al haber desviado recursos de forma ilícita y, presuntamente, en su beneficio.

Lo anterior luego de que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la Fiscalía General de la República (FGR) que encabeza María de la Luz Mijangos, obtuvo autorización del gobierno de Guatemala para imputar nuevos cargos distintos a aquellos por los que fue extraditado en 2017.

Autoridades federales confirmaron a este medio lo anterior y adelantaron que la FEMCC ya presentó ante un juez federal del Reclusorio Norte la primera imputación por el delito de peculado en contra del exmandatario. El caso se relaciona con malos manejos de recursos federales etiquetados para acciones de salud.

La audiencia inicial estaba programada para el pasado 27 de noviembre, sin embargo, el exmandatario argumentó que estaba enfermo de última hora, lo que obligó a suspenderla. Una próxima fecha está por fijarse en breve.

Se prevé que sea la primera de diversas imputaciones por peculado ya que, de acuerdo con las autoridades consultadas, la FGR tiene cerca de un centenar de carpetas de investigación iniciadas por los malos manejos de recursos federales en el gobierno de Veracruz, ello como resultado de denuncias interpuestas por múltiples organismos, entre ellos la Auditoría Superior de la Federación, la antigua Secretaría de la Función Pública, y el Órgano Superior de Fiscalización de Veracruz.

Hasta ahora Duarte no había enfrentado cargos federales por hechos de corrupción. El proceso por el que fue extraditado y terminó el mismo declarándose culpable fue por cargos de asociación delictuosa y lavado de dinero. El 21 de noviembre una jueza federal se negó a concederle la libertad anticipada bajo el argumento, entre otras cosas, de la existencia de un proceso que no estaba completamente cerrado por el delito de desaparición forzada de personas.

En caso de que la FGR obtenga de un juez federal una nueva vinculación a proceso en contra del exmandatario, ello podría abrir la puerta a los fiscales para solicitar una nueva prisión preventiva en contra del exmandatario que, en caso de aplicarse, podría frenar su liberación en abril de 2026, fecha en que acaba la sentencia que se le impuso por los otros cargos.

Sobre estos hechos se buscó un posicionamiento de Pablo Campuzano, defensor de Duarte, quien dijo que esperarán conocer a detalle las acusaciones, pero adelantó que su cliente no es responsable de ese movimiento de recursos, dado que el gobernador solo firmó un decreto que era para utilizar recursos federales de libre disposición.

Los millonarios saldos pendientes

Como ya se ha reportado previamente, la administración de Duarte en Veracruz ostenta el mayor desvío de recursos federales documentados por la ASF. A la fecha suman más de 62 mil millones de pesos de malos manejos observados por los auditores en dicho estado, en el periodo de las cuentas públicas 2010 a 2016.

De acuerdo con las investigaciones que la FGR ha integrado se trató de un esquema institucionalizado de malos manejos de recursos federales desde el primer año de la administración duartista. Bajo el argumento de atender necesidades urgentes del gasto público, el mandatario autorizó a través de un decreto en la gaceta del Estado a sus secretarios de finanzas para tomar recursos de las partidas federales y redirigirlo hacia otras necesidades.

El extesorero del Estado, Tarek Abdalá Saad, confesó en diversas declaraciones rendidas ante la FGR dentro del marco de un criterio de oportunidad que el exgobernador, presuntamente, aprovechó este esquema no solo para mover de forma irregular el recurso público y gastarlo en temas para el que no estaba etiquetado, sino además para usar el dinero en su propio beneficio.

Abdalá indicó que a través de empresas que resultaron ser fantasma se simuló el desplazamiento de los recursos que, en ocasiones, se utilizaron para pagar ropa, comidas bienes propiedades. El tesorero refirió que llegó a referir instrucciones de los secretarios de finanzas o a veces del propio Duarte para retirar y entregarle diversas cantidades en efectivo.

