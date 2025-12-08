Trump firmará decreto para quitar a los estados el derecho de regular IA

Donald Trump anunció que irmará decreto para quitar a los estados el derecho de regular IA / Win McNamee

Donald Trump, presidente de Estados Unidos anunció que emitirá un decreto para quitar a los estados el derecho a regular la creciente industria de la inteligencia artificial (IA), ya que a su juicio es una actividad vital para el dominio mundial de Estados Unidos.

¿Por qué Trump busca centralizar la regulación?

Estados Unidos quiere mantener el liderazgo en ese terreno, por razones de seguridad nacional, frente a China en particular, y también porque la IA representa uno de los mayores vectores de inversión en el país.

Por su parte, la Casa Blanca se enfrenta a un profundo escepticismo en el Congreso, donde muchos demócratas y algunos miembros de su propio Partido Republicano desconfían de los posibles daños económicos y sociales de la tecnología.

“Estamos superando a TODOS LOS PAÍSES en este momento en la carrera, pero eso no durará mucho si vamos a tener 50 Estados, muchos de ellos actores negativos, involucrados en las REGLAS y el PROCESO DE APROBACIÓN” — Escribió Trump en su publicaciòn

El mandatario adelantó que firmará la orden ejecutiva sobre un reglamento único esta misma semana porque, dijo, si no, la IA se verá destruida.

Señaló que no se puede esperar que una empresa obtenga 50 aprobaciones cada vez que quiera hacer algo: “¡Eso nunca funcionará!”.

¿Qué han hecho los estados en materia de IA?

En el último año, algunos estados, como California, aprobaron leyes para regular el desarrollo y uso de la inteligencia artificial.

Casi 40 fiscales generales pidieron a finales de noviembre al Congreso que rechazara un cambio legislativo que pueda impedir a los estados aprobar regulaciones sobre IA.