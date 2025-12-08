Japón en alerta por tsunami con olas de hasta 3 metros tras un terremoto de 7.6 grados; así se vivió el sismo en VIDEOS

Japón en alerta por tsunami con olas de hasta 3 metros tras un terremoto. / Taro Hama @ e-kamakura

Un intenso terremoto de magnitud 7.6 sacudió este lunes la zona costera de Japón, lo que llevó a la Agencia Meteorológica del país a emitir una alerta de tsunami de hasta tres metros en varias prefecturas del norte, como Aomori, Iwate y Hokkaido, entre otras.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, informó que el gobierno está coordinándose con las autoridades locales de la prefectura de Aomori para aplicar medidas de emergencia tras el sismo que se sintió en gran parte del territorio japonés, desde el centro y el este, incluyendo Tokio.

🇯🇵 | Momento en que un terremoto de magnitud 7,6 sacude el norte de Japón. Video de una cadena de televisión local. pic.twitter.com/yMnLkf6K0o — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) December 8, 2025

Alrededor de las 11:15 de ayer se produjo un terremoto frente a la costa de la prefectura de Aomori, y se observó un fuerte temblor con una intensidad sísmica de 6+ en la ciudad de Hachinohe. — Sanae Takaichi, primera ministra de Japón.

Además de los reportes, en redes sociales comenzaron a circular videos que muestran cómo se vivió el terremoto en diferentes partes del territorio japonés.

Momento del #sismo de 7.6 de Misawa, Japón🇯🇵



🔸Se reportan intensidades severas.

🔸Aún sin informes oficiales de daños - lesionados.

🔸Hasta ahora la altura reportada del #tsunami es de 40 cm. pic.twitter.com/Xq2VHVUju8 — SkyAlert (@SkyAlertMx) December 8, 2025

Incluso después de que llegue el tsunami pueden registrarse segundas y terceras olas más grandes, así que presten mucha atención a la información oficial y no abandonen un lugar seguro hasta que la advertencia sea levantada — Sanae Takaichi, primera ministra de Japón.

Aunque el sismo de este lunes fue de gran magnitud, el terremoto más devastador fue de marzo de 2011, que alcanzó los 8.9 grados y provocó un tsunami de hasta 10 metros que dejó más de 10 mil personas muertas y miles de desaparecidos.

TE PUEDE INTERESAR: Así fue el terremoto de 7.3 en Fukushima, Japón; hay alerta de tsunami