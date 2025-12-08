SNTE se pronuncia por los 7 años de la Cuarta Transformación y refrenda apoyo

El líder magisterial del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, refrendó su apoyo a la mandataria mexicana a 7 años de la transformación de la 4T.

El magisterio nacional que encabeza Alfonso Cepeda Salas, señaló que siempre estará presente apoyando al gobierno de la república.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNTE, se pronunció sobre estos siete años de la Cuarta Transformación.

A través de un comunicado indicó que continúa alcanzando importantes logros para el bienestar de las y los mexicanos.

¿Qué destaca el SNTE sobre los logros del periodo?

Señaló que los ingresos de los trabajadores crecen como no había ocurrido en décadas, y que los sistemas de educación y de salud avanzan en la recuperación de su potencial para el desarrollo, la seguridad integral, la participación y la felicidad de las y los mexicanos.

¿Cuál es la postura del sindicato hacia el gobierno?

Finalizó el SNTE afirmando que ante cualquier desafío y en todo momento, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación siempre estará presente apoyando al gobierno de la república.

