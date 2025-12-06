Campañas sucias no vencerán al pueblo de México: Sheinbaum

Ante más de 6 mil asistentes, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un recuento de 7 años de transformación en México y afirmó que campañas sucias no podrán contra el pueblo. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Ni las campañas sucias pagadas ni las realidades virtuales creadas por la oposición, podrán contra el pueblo de México ni su Presidenta, fue lo que aseguró, Claudia Sheinbaum en la llamada celebración por siete años de la Cuarta Transformación.

Siete años de transformación. Zócalo de la Ciudad de México https://t.co/59jinEIx91 — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 6, 2025

TE PODRÍA INTERESAR: Sheinbaum llama a concentrarse en el Zócalo; Morena mide su fuerza en el aniversario de la 4T

¿Qué dijo la mandataria sobre la oposición?

Durante su mensaje de casi una hora, la Primera Mandataria, lanzó un que nadie se equivoque, al afirmar que los jóvenes apoyan este movimiento y les agradeció por marchar juntos a la cita en la Plaza de la Constitución.

“Hay que decirlo con claridad, en estos días se ha demostrado que por más campañas sucias que paguen en las redes sociales, por más compra de bots y robots, por más alianzas con grupos de interés en México y en el extranjero, por más consultores de comunicación que contraten para inventar calumnias y mentiras difundidas en algunos medios, por más intentos de hacer creer al mundo que México no es un país libre y democrático, por más comentócratas o supuestos expertos que inventen historias de ficción, por más alianzas que quieran tejer con el conservadurismo nacional y extranjero, por más que hagan todo eso, no vencerán al pueblo de México ni a su presidenta”.

Y se fue con todo contra la oposición a la que responsabilizó de comprar campañas contra su gobierno.

¿Qué logros destacó durante su mensaje?

En su mensaje brindó un informe de logros donde dijo, la economía se mantiene estable, hay incremento en la creación de empleos, además dijo los homicidios dolosos marcan una reducción en 34%. En este escenario insistió que quienes no están a favor de su administración han creado realidades virtuales.

🔴Así termina mensaje de Sheinbaum en el Zócalo. pic.twitter.com/FMEu3MRw7M — W Radio México (@WRADIOMexico) December 6, 2025

ahz.

Síguenos en Google News y encuentra más información