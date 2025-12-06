Sheinbaum llama a concentrarse en el Zócalo; Morena mide su fuerza en el aniversario de la 4T

CIUDAD DE MÉXICO, 06DICIEMBRE2025.- Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabezó ante miles de simpatizantes en el zócalo capitalino un mensaje por los "7 años de transformación", evento que conmemora la llegada al gobierno federal de la coalición conformada por Morena, PT y PVEM. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOS URO.COM

La convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum a una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México por el aniversario de la Cuarta Transformación colocó de nuevo a Morena en el centro de la conversación pública. El acto, presentado como una movilización conmemorativa, buscó mostrar la capacidad del partido para reunir a simpatizantes en un espacio clave para la política nacional.

Asistencia declarada y movilización desde estados

Durante el mitin, Sheinbaum afirmó que más de 600 mil personas asistieron al Zócalo. El número fue presentado como señal de respaldo al movimiento.

La movilización incluyó rutas de acceso desde puntos como el Ángel de la Independencia, Bellas Artes y el Monumento a la Revolución. Autobuses y microbuses se concentraron en avenidas centrales, lo que generó afectaciones viales desde la mañana.

Movilidad, logística y cierres viales

La jornada modificó la operación habitual del Centro Histórico. Autoridades implementaron cierres en calles como 5 de Mayo, Madero, San Juan de Letrán e Independencia. También se reportaron ajustes en estaciones del Metro y Metrobús cercanas al Zócalo.

El flujo de transporte que ingresó a la ciudad, sumado a los contingentes organizados por estados, produjo congestión en el perímetro del primer cuadro. En redes sociales se registraron reportes de filas de camiones estacionados en calles aledañas y retrasos en servicios de transporte público.

Interpretación política

Para Morena, la movilización funciona como un mensaje interno y externo: medir capacidad de convocatoria en un momento político sensible y reforzar la imagen de un movimiento que mantiene presencia territorial.

La convocatoria en el Zócalo permitió a Morena exhibir su capacidad de movilización en una fecha simbólica para la 4T. Aunque las cifras presentadas apuntan a una asistencia numerosa, la ausencia de estimaciones independientes deja abierta la discusión sobre la magnitud real del evento. Lo que sí confirma la jornada es la vigencia del Zócalo como escenario central de la disputa política en México.